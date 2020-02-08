Заместитель Рябошапки рассказал о звонках Зеленского в Офис генпрокурора

Чумак рассказал о звонках Зеленского в Офис генпрокурора / скриншот из видео

Уволенный в начале января с должности главного военного прокурора, заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак рассказал, что прямых указаний Офис генпрокурора от президента Владимира Зеленского не получает.

"Если может позвонить генпрокурору, то я думаю, что это не страшно. Он не требует же у него каких-то конкретных людей. Но я понимаю, что президента иногда и беспокоят вопросы правоохранительной или, скажем так, ситуации с правоохранительными органами в стране. А мы по большому счету является координирующим органом. Я думаю, что здесь нет ничего страшного, если и позвонит, и спросит. Главное, чтобы не было прямых указаний. Это мы и сами знаем. И прямых указаний мы не получаем", - объяснил Чумак.

При этом Чумак уточнил, что общество ожидает результата, но высасывать из пальца его нельзя.

"Общество ожидает результата. И это ожидание добавляет еще дополнительного бремени ответственности. Поверьте. Потому что нельзя же делать результат, "высасывать из пальца", нельзя же результат делать таким, который рассыплется при первом же попавшемся судебном заседании", - добавил он.

Также од добавил, что плохие доказательство – это намного хуже, чем их отсутствие.

"Потому что необоснованные посадки, плохие доказательства и т.д. еще больше создадут негатива, чем в принципе ничегонеделание, даже чем их отсутствие. И здесь ситуация дополнительной ответственности реально давит. Потому что я точно знаю, где, кто и как воровал в этом государство", - уточнил Чумак.

Также заместитель генерального прокурора отметил, что посадки в Украине будут.

"Давайте скажем так: они точно будут. Потому что я знаю, как сейчас серьезно работают практически все правоохранительные органы", - подчеркнул Чумак в интервью Радио свобода.

Отметим, в комментарии под видео, одни пишут, что доверяют Чумаку, а другие кричат "ганьба".

"Чумак єдиний кому довіряю. Якщо він скурвиться це маркер, що з України треба їхати. Тут все скінчено", - отметил Сергей Сиренко.

"Замість посадити на нари винних у "котлах", Віктор Чумак розповідає, що він "знає, хто скільки награбував". Ганьба", - не согласился Максим Воронин.

Напомним, ранее замгенпрокурора Виктор Чумак заявил о том, что подаст иск в суд на одиозного политика Илью Киву.

По словам Чумака, ему доложили, что во время заседания комитета Рады по правоохранительной деятельности, Кива заявил, что Чумак "крышует проституцию и торговлю наркотиками в рамках Киева, а возможно и страны". После этого замгенпрокурора пересмотрел видео, чтобы удостовериться, что народный избранник сказал именно это.

Чумак заявил, что так как Кива - публичное лицо, он будет подавать в суд, защищаться от клеветы и готовит иск на крупную сумму.