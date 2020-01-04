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Рябошапка уволил Чумака с должности главного военного прокурора - СМИ

4 января 2020, 12:57

Виктор Чумак получил новую должность.

Виктор Чумак
Виктор Чумак / Фото facebook.com/vik.chumak

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил Виктора Чумака с должности главного военного прокурора. Соответствующий приказ был подписан 2 января.

Чумак  назначен обычным заместителем генпрокурора. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора. 

Другие подробности не сообщаются.

Напомним, в сентябре глава Генеральной прокуроры Руслан Рябошапка назначил экс-нардепа Виктора Чумака на пост своего заместителя и главного военного прокурора (должность, которую долго занимал Анатолий Матиос).

ГПУ генпрокурор Руслан Рябошапка Виктор Чумак новости Украины
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