Чумак анонсировал тщательное расследование Иловайской трагедии

Виктор Чумак / Фото facebook.com/vik.chumak

Новоназначенный военный прокурор Виктор Чумак анонсировал расследование причин, которые привели к Иловайскому котлу на Донбассе в 2014 году.

Чумак акцентировал на том, что политики могут сразу давать оценки событиям, однако прокурор не может себе этого позволить. Поэтому прокуратура даст Иловайской трагедии правовую квалификацию.

"Иловайская трагедия и все, что происходило тогда в Иловайске, будет расследовано и будет расследовано очень тщательно. Политики могут сразу давать оценки, это измена или иное. У прокурора нет такого права и поэтому квалификация того, что там произошло, будет и она будет отвечать уголовному и уголовно-процессуальному законодательству", - подчеркнул прокурор в эфире программы Право на власть.

Напомним, 24 августа во время торжественных мероприятий в центре Киева президент Владимир Зеленский заявил о новой памятной дате в Украине - Дне памяти защитников Украины. Позже в ОП пояснили, что новая памятная дата будет отмечаться именно 29 августа, поскольку в этот день в 2014 году под Иловайском погибло наибольшее количество бойцов за все время войны на Донбассе.

Как известно, в конце августа 2014 бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепления. Однако, по словам бойцов, подмога так и не поступила. Тем временем российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, под Иловайском и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 - получили ранения, 300 - попали в плен, 84 - до сих пор считаются пропавшими без вести. По данным военных экспертов, количество погибших может составлять до двух тысяч.