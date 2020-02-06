"Крышует наркотики и проституцию": Чумак подает в суд на скандального Киву

Чумак решил защищаться от клеветы и судиться с Кивой / УНИАН

Никак не утихает скандал вокруг драки нардепа от фракции ОПЗЖ Ильи Кивы с АТОшником в одном из ресторанов Киева. Так, замгенпрокурора Виктор Чумак заявил о том, что подаст иск в суд на одиозного политика.

Как написал Чумак в Facebook, ему доложили, что во время заседания комитета Рады по правоохранительной деятельности, Кива заявил, что Чумак "крышует проституцию и торговлю наркотиками в рамках Киева, а возможно и страны". После этого замгенпрокурора пересмотрел видео, чтобы удостовериться, что народный избранник сказал именно это.

Чумак заявил, что так как Кива - публичное лицо, он будет подавать в суд, защищаться от клеветы и готовит иск на крупную сумму. Также замгенпрокурора в подтверждение серьезности своего намерения рассказал, что уже активно ищет адвоката, который будет представлять его интересы в суде.

В свою очередь, нардеп Илья Кива вчера заявил, что его преследуют за то, что он входит в оппозиционную фракцию, а также, что он выступает против организованной преступности в Украине. Он жестко высказался в адрес генпрокурора Руслана Рябошапки.

"Своих детей, Руслан Георгиевич (Руслан Рябошапка - ред.), мне пришлось вывезти за границу", - отметил Киева, обращаясь к генеральному прокурору Украины Рябошапке, который присутствовал на заседании парламентского комитета.

Как пояснил Кива, он будет судиться с ним из-за квалификации дела, открытого по факту драки с его участием в ресторане в Киеве.

Ранее Главред писал, что 22 января в Киеве в ресторане Моссо произошла драка между нардепом Ильей Кивой и одним из ветеранов АТО. Кива сидел за одним из столиков с компанией, после чего подошел к другому мужчине и нанес ему головой удар в лицо. В свою очередь, оппонент Кивы не растерялся и ударил нардепа в лицо, после чего Кива пошатнулся и едва удержался на ногах.

Позже стало известно, что генпрокурор открыл дело против Кивы за драку.

Отметим, скандальный Кива уже не раз становился участников громких скандалов.

Например,в сети также появилось видео, на котором нардеп бросается на мужчину. На видеозаписи видно, что Кива вел себя крайне вызывающе в отношении мужчины, который снимал народного избранника на камеру. Как только нардеп услышал, что видео транслируется в соцсеть Facebook, то сразу отступил. При этом он попытался ударить мужчину, но тот увернулся.

"Я сделаю вас известным", - кричал Кива на автора видео.