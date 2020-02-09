"Нельзя запрещать": заместитель Рябошапки отреагировал на обыски на 1+1

Виктор Чумак / УНИАН

Заместитель генерального прокурора Виктор Чумак прокомментировал обыски на телеканале 1+1. По его словам, правоохранителем нельзя запрещать проводить следственные действия, только потому что это СМИ.

При этом он указал, что обыски проводились из-за размещения в офисе премьер-министра прослушивающих устройств, а не из-за распространения определенной информации.

"Я всегда был поборником свободы слова и сейчас абсолютно на этих позициях. Но давайте не будем путать свободу слова с возможным преступлением и расследованием этого преступления... Нельзя запрещать правоохранительным органам выполнять свою функциональную деятельность лишь за то, что это СМИ общенационального масштаба", - заявил Чумак в интервью Радио Свобода.

Также он считает, что правоохранители не могли действовать иначе.

"Если у правоохранителей есть основания провести обыски в месте, где, они полагают, может находиться информация, связанная с этим преступлением, они должны это сделать? Должны", – подытожил замглавы ГПУ.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский отреагировал на обыски на телеканале 1+1, которые СБУ провела 5 февраля. В свою очередь профильный комитет Верховной Рады признак обыски на 1+1 препятствованием работе журналистов.