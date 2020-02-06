"Очень жаль": Зеленский рассказал про обыски на телеканале 1+1

Президент прокомментировал обыски в офисе 1+1 / пресс-служба Офиса президента

Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на обыски на телеканале 1+1, которые состоялись вчера, 5 февраля. По информации СБУ, следственные действия прошли из-за дела о прослушке премьера Алексея Гончаруке.

Отвечая на вопрос журналистов, Зеленский сказал: "Что я могу думать? Я об этом знаю информацию почти как вы - из новостей" - пишет УНИАН.

Зеленский отметил, что позвонил в СБУ, чтобы узнать о ситуации.

"Я знаю следующую информацию: идут следственные действия Службой безопасности Украины из-за того, что в режимном объекте - это кабинет премьер-министра Украины - была запись", - сказал Зеленский.

По словам гаранта, "эти записи были кому-то переданы или проданы. Я не знаю, это пусть определяет следствие. И потом были обнародованы цитаты. История очень серьезная из-за того, что это режимный объект".

Кроме того, Зеленский заявил, что следственные действия в рамках дела о незаконном прослушивании прошли у всех, кто может быть причастен к этому. "

"Кстати, это 25 обысков в УГО. Чтобы вы поняли, что вчера происходило", - подчеркнул он.

"К сожалению, у "Денег" (редакция программы "Деньги" на телеканале 1+1) обыски потому, что, насколько мне известно, именно с той техники эта информация, эти записи были загружены в Интернет. Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в Интернет выбросил. Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет выбросил", - сказал Зеленский.

Также президент отметил, что ему "очень жаль", что у журналистов прошли обыски, однако он подчеркнул, что не может вмешиваться в проведение следствия.

Ранее Главред писал, что 5 февраля сотрудники СБУ нагрянули с обысками в здание телеканала "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве. Об этом сообщил руководитель департамента журналистских расследований "1+1 медиа" Максим Шиленко. В офисе, где проходил обыск, работают журналисты проектов "Гроші" и "Секретні матеріали".

Позже нардеп от Слуги народа Александр Ткаченко заявил, что обыски СБУ в офисе телеканала 1+1 являются ущемлением свободы слова в стране.