Ткаченко назвал обыски на 1+1 давлением на свободу слова

Александр Ткаченко / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа Александр Ткаченко заявил, что обыски СБУ в офисе телеканала 1+1 являются ущемлением свободы слова в стране.

"С точки зрения логики, такие обыски должны были бы сейчас проводиться также и в Кабинете министров, то есть в месте, где осуществлялась запись. Поскольку этого не было, а в первую очередь они пошли к журналистам, то у меня есть серьезные предостережения, что это, в первую очередь, давление на журналистов, которые могли тем или иным способом освещать эти события. Мне такой подход непонятен. Это возмутительная история и прецедент, когда правоохранители вторгаются в ньюсрум журналистов и пытаются изъять компьютеры, на которых они работали", - цитирует политика УНИАН.

Ткаченко добавил, что возмущение вызывают не только обыски в компании, но и дома у журналистов, который считают причастными к записям так называемых пленок Гончарука.

"Мне интересно, искали ли они дома у Гончарука и других участников этого разговора. А если они начинают с журналистов, то у меня есть об этом слова, но они нецензурные, и сейчас я не буду их говорить", - подытожил он.

В пресс-службе СБУ заявили, что обыски проводились у лиц, которых подозревают в прослушивании разговоров премьера и в хранении записи, а не в отношении конкретно телеканала 1+1.

"Следственные действия также проводятся и у других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств. Никакого вмешательства в работу ТВ канала 1+1 не осуществляется", - говорится в сообщении.

Напомним, в здании телеканала 1+1 по адресу Куреневская, 18 в Киеве 5 февраля сотрудниками СБУ был проведен обыск.