"О давлении речь не идет": в СБУ оценили обыски в офисе 1+1

В СБУ оценили обыски в офисе 1+1 / Фото: УНИАН

Обыски в офисе медиа-группы 1+1 прокомментировал председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов.

По его словам, ни о каком давлении на журналистов телеканала 1+1 или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет.

"И быть не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц", - цитирует Баканова пресс-служба СБУ.

Глава СБУ подчеркнул, что соответствующие следственные действия по этому делу проводились в отношении министров, представителей государственной власти и УГО. Отдельные чиновники с согласия прошли проверку на детекторе лжи.

Кроме того, в СБУ добавили, что осуществляется досудебное расследование по факту незаконного использования специальных технических средств получения информации (СТС) в помещениях Кабинета министров Украины, совершенного организованной группой по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь народный депутат Украины от Слуги народа, бывший журналист 1+1 Александр Дубинский прокомментировал обыски СБУ.

"Найти, кто раскрыл людям глаза на дебильность премьер-министра — действительно было вопросом нацбезопасности. Но Иван Дегенерадьевич провалил и эту задачу", - подчеркнул Дубинский в своем Телеграм-канале.

Его поддержал коллега по парламенту нардеп Максим Бужанский.

"Предлагаю по результатам сегодняшней спецоперации, присвоить лейтенанту Баканову внеочередное звание младшего лейтенанта", - потроллил Баканова Бужанский в своем Телеграм-канале.

Как ранее сообщалось, народный депутат от Слуги народа Александр Ткаченко заявил, что обыски СБУ в офисе телеканала 1+1 являются ущемлением свободы слова в стране.