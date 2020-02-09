Под Запорожьем трое детей утонули в ледяном пруду

Медики пытались спасти детей / kiev.informator.ua

В селе Долинское Запорожской области 6 февраля трое детей утонули в ледяном ставке.

"8 февраля в с. Долинское Запорожской области, на местном пруду провалились под лед и утонули трое детей 2014 рождения. Жаль, что напоминать взрослым о необходимости следить за детьми приходится таким образом", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как сообщает местный портал 061 со ссылкой на собственные источники, двое из троих погибших детей – это близнецы.

Медики рассказывают, что детей из воды достали уже холодными, но еще живыми. Бригады реанимации пытались вернуть малышей к жизни, но спасти их уже не представлялось возможным.

"Три бригады. Час реанимации. Разочарование. Представляю, как это...когда стараешься... когда уже поздно", - заявил директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко.

Известно, что дети пошли гулять без взрослых и долгое время не возвращались. Родители начали их искать и обнаружили в ставке в ледяной воде, где они пробыли критически долгое время.