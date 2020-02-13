Гладковский пришел на мероприятие в Киеве с любовницей – СМИ

Бывший чиновник посетил знаменитый цирк Cirque du Soleil.
Экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, обвиняемого в коррупции в Укроборонпроме, увидели в зале во время представления в популярном цирке Cirque du Soleil в Киеве.
Как сообщает Обозреватель со ссылкой на собственные источники, на мероприятие в столичный Дворец спорта он пришел со своей любовницей Илоной Ярмолюк.
Издание Страна также пишет, что Гладковского заметили со спутницей на преставлении в цирке, он сидел в 7-м ряду в VIP-секторе.
Летом журналисты публиковали, как 49-летний Гладковский, несмотря на семейное положение, провел отпуск в Испании с бывшей коллегой, 33-летней Илоной Ярмолюк, с которой он состоит в близких отношениях уже более года. Их заметили на набережной Сан-Поль в элитном курортном поселке Сагаро.
Как известно, Олег Гладковский женат, у него трое сыновей.