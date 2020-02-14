Евросоюз снял запрет на ввоз птичьего мяса из Украины - чиновник

Курятина. Иллюстративное фото / УНИАН

Чиновники из Европейского союза в пятницу, 14 февраля, сняли запрет на ввоз мяса птицы из Украины.

Такое заявление на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Он отметил, что решение не было единогласным, поскольку несколько стран ЕС "недовольны прогрессом в сотрудничестве с Украиной по другим вопросам".

"Это вполне нормальная реакция, поскольку в сфере санитарии и фитосанитарии между Украиной и ЕС есть ряд вопросов, где требуется прогресс. Наш приоритет на этот год – максимально снять все проблемные вопросы в этой сфере", – подытожил Качка.

Напомним, ранее в Евросоюзе обвинили Украину в использовании лазеек в Соглашении об ассоциации для наращивания экспорта курятины