"Ни единого сепара": журналист опроверг слухи о сдаче позиций на Донбассе

Журналист показал Золотое вдали / Фото: скриншот

Известный журналист Андрей Цаплиенко с передовой опроверг информацию о сдаче украинскими военными пяти опорных пунктов в Луганской области из-за атаки боевиков.

"Дезинформация – мощнее оружие, нежели пушки. От подобных сообщений сейчас просто гудит интернет: "В Золотом 72-ка (72-я бригада, — ред.) вынуждено покинула пять опорных пунктов и отошла к смт. Горское. Золотое оставили сепарам"", — процитировал журналист один из постов в Сети.

По словам Цаплиенко, съемочная группа только что приехала из Золотого и собственными глазами видела там обстановку.

"Ни единого так называемого сепара не видели, а только посмотрели в глаза спокойным и уверенным в себе украинским военным", — добавил журналист.

Как известно, первый замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Михаил Забродский заявил, что в ходе боя накануне в Луганской области украинским военнослужащим пришлось покинуть некоторые занимаемые ими позиции.

"Мы можем говорить о перечне вопросов, которые были заданы членами комитета. Во-первых, это принципиальный вопрос, оставления или не оставления позиций. Около семи раз этот вопрос задавался господину полковнику, и господин полковник публично подтвердил, что действительно позиции были оставлены... Оставлены и не возвращены", - сказал Забродский

Впоследствии депутат от Европейской солидарности обвинил Генштаб в распространении недостоверной информации.

Напомним, в Минобороны сообщили о последствиях утреннего боя на Донбассе, который состоялся 18 февраля и в результате которого погиб 22-летний украинский боец Максим Хитайлов и получили ранения пятеро бойцов операции Объединенных сил.

Как ранее писал Главред, утром 18 февраля боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения и попытались пересечь линию разграничения, завязался бой. СМИ писали, что бой был под Золотым в зоне ответственности 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, и украинские бойцы ушли с небольшого участка фронта.