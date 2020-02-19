В Минобороны показали последствия жуткого боя на Донбассе - фото

В Минобороны показали последствия боя на Донбассе 18 февраля / УНИАН

В Минобороны сообщили о последствиях утреннего боя на Донбассе, который состоялся 18 февраля и в результате которого погиб 22-летний украинский боец Максим Хитайлов и получили ранения пятеро бойцов операции Объединенных сил.

Как пишет информационное агентство Министерства обороны Украины АрміяInform, вчера боевики совершили наглую попытку прорыва позиций ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вильный (Золотое), что в Луганской области.

В Минобороны опубликовали фото после обстрела / Минобороны Украины

В Минобороны опубликовали фото после обстрела / Минобороны Украины

В Минобороны опубликовали фото после обстрела / Минобороны Украины

По информации пресс-центра штаба ООС, пропутинские боевики использовали ствольную артиллерию калибра 152 мм - 6 снарядов калибра 122 мм - 18 снарядов. Кроме того, они выпустили по позициям наших защитников более 164 мины из минометов калибра 120 мм и 44 мины из 82-мм минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Бой на Донбассе

Как ранее писал Главред, утром 18 февраля боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения и попытались пересечь линию разграничения, завязался бой. СМИ писали, что бой был под Золотым в зоне ответственности 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, и украинские бойцы ушли с небольшого участка фронта.

Также напомним, политолог Кость Бондаренко специально для Главреда прокомментировал мощную атаку российских военных и подконтрольных им боевиков в районе Золотого на Донбассе.

"Будем говорить откровенно - тут больше политических дивидендов, чем военных. Главная цель того, что происходит на Донбассе – сорвать встречу в Нормандском формате, чтобы она не состоялась в апреле и была перенесена на более позднее время", - считает он.