  1. Главная
  3. Украина

В Минобороны показали последствия жуткого боя на Донбассе - фото

19 февраля 2020, 19:16

Минобороны опубликовали фото и видео ожесточенного боя в ОРДЛО, который состоялся утром 18 февраля.

Война на Донбассе
В Минобороны показали последствия боя на Донбассе 18 февраля / УНИАН

В Минобороны сообщили о последствиях утреннего боя на Донбассе, который состоялся 18 февраля и в результате которого погиб 22-летний украинский боец Максим Хитайлов и получили ранения пятеро бойцов операции Объединенных сил.

Как пишет информационное агентство Министерства обороны Украины АрміяInform, вчера боевики совершили наглую попытку прорыва позиций ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вильный (Золотое), что в Луганской области.

В Минобороны опубликовали фото после обстрела / Минобороны Украины
В Минобороны опубликовали фото после обстрела / Минобороны Украины
В Минобороны опубликовали фото после обстрела / Минобороны Украины

По информации пресс-центра штаба ООС, пропутинские боевики использовали  ствольную артиллерию калибра 152 мм - 6 снарядов калибра 122 мм - 18 снарядов. Кроме того, они выпустили по позициям наших защитников более 164 мины из минометов калибра 120 мм и 44 мины из 82-мм минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Бой на Донбассе

Как ранее писал Главред, утром 18 февраля боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения и попытались пересечь линию разграничения, завязался бой. СМИ писали, что бой был под Золотым в зоне ответственности 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, и украинские бойцы ушли с небольшого участка фронта.

Также напомним, политолог Кость Бондаренко специально для Главреда прокомментировал мощную атаку российских военных и подконтрольных им боевиков в районе Золотого на Донбассе.

"Будем говорить откровенно - тут больше политических дивидендов, чем военных. Главная цель того, что происходит на Донбассе – сорвать встречу в Нормандском формате, чтобы она не состоялась в апреле и была перенесена на более позднее время", - считает он.

новости Донбасса обстрел боевики ОРДЛО Минобороны
Сейчас вы просматриваете новость «В Минобороны показали последствия жуткого боя на Донбассе - фото». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:29
Ужасное ДТП в Мариуполе: автобус влетел в остановку, много пострадавших
20:00
От блина придет беда: названы самые вредные блины
20:00
Cлучайный интим, капканы, измена: какие угрозы прочит гороскоп на завтра Видео
19:58
Опасность недооценивается: экс-главный санврач Украины обеспокоен эвакуацией из Уханя
19:56
Денег нет: в Китае начались серьезные проблемы с зарплатами - Bloomberg
19:16
В Минобороны показали последствия жуткого боя на Донбассе - фото Видео
19:14
Умер Pop Smoke: причины смерти, биография и музыка Видео
19:04
"Все здоровы": в МИД отчитались об эвакуации 48 украинцев из Китая
19:03
"Патриоты своего сарая": как украинцы из зараженного Китая раскололи страну
18:28
Украинку отказались эвакуировать из Уханя из-за домашнего животного
18:26
Как убрать рекламу в браузере - лучшие программы, плагины и способы
18:18
Почему дарить нечетное количество цветов нельзя и где это принято Видео
18:00
Модные челки 2020 - в моду вернулись челки из 70-х и детская челка фото Фото
17:33
Нардеп Бужанский отказался почтить память погибших на Майдане: известно почему Видео
17:32
Пугачеву обвиняют в измене Максиму Галкину
17:25
Больным станешь, если есть не перестанешь: названы самые вредные макароны
16:53
"Всего 77 человек": в аэропорту Уханя началась эвакуация украинцев
16:52
"Это месть Зеленского": Львовщина испугалась "биологического оружия" Видео
16:39
В PS Store началась распродажа со скидками на GTA V, Metro Exodus и другие отличные игры
16:08
"Реакция как у Порошенко": дончанка назвала Зеленского предателем, а он промолчал - видео Видео
15:55
Зов предков 2020 - Как избавиться от хозяина и завести молодую волчицу Фото Видео
15:55
Самые глупые ошибки в макияже глаз, которые уродуют лицо и старят
15:22
ВКонтакте представила новую версию приложения для смартфонов
15:03
С днем рождения сестре – поздравления от брата, мамы, папы и друзей
15:02
"Готовьте головы и зонты": в Украину идут головокружительные осадки Видео
14:56
"Вы известный благодаря мне": Зеленский встретился с "разбойником" из Борисполя - видео Видео
14:55
Взрывы и странные механизмы: в Steam вышла веселая игра о создании машин-убийц
14:49
Полное падение нравов: во Львове в ТЦ внезапно включили порно Видео
14:19
Двойное кольцо защиты: эвакуированных из Уханя украинцев будут усиленно охранять Видео
14:18
20.02.2020 и 22.02.2020: чем опасны "красивые" даты и что нельзя делать
13:57
Артистичный нафталин и талантливые отшельники: кто поедет от Украины на Евровидение 2020
13:33
Нагайкой по микробам: в РФ "казаки" собрались отлавливать азиатов из-за коронавируса
13:16
Заменить Коболева в Нафтогазе: Аваков и Гончарук отвергли идею Милованова Видео
13:13
Быстрее звука: новая распродажа Steam посвящена ежику Сонику
12:51
У Путина прокомментировали уход в отставку Суркова
12:50
Песочный человек: появились подробности съемок сериала
12:39
Операция "Утилизация": медреформа уничтожит 70% больниц в Украине мнение
12:29
Катастрофа Боинга МАУ: в Иране заявили о проблеме с "черным ящиком"
12:29
"Строят из себя обиженных бывших": Влащенко распекла Геращенко из-за побега от Шария
12:26
Матрица 4 : кадры со съемок с Нео и Тринити слили в сеть
12:23
GTA IV вернется в Steam в урезанном виде
12:03
Дрогобычский Эйнштейн: на Львовщине повесился известный профессор
11:51
Великий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные Видео
11:50
Косатка - The Hardkiss представили новую песню и клип Видео
11:42
Легендарная игра Готика получит полноценный ремейк
11:40
Предложение Зеленского о совместном патрулировании логично - Волкер
11:30
Палочная дисциплина: офицер ВСУ перед строем забил бойца до смерти
10:56
"Шаг назад": президент Грузии осудила возобновление боев на Донбассе Видео
10:56
"Нельзя, как рак, отступать назад": Бессмертный дал совет Зеленскому
10:55
Бегство Геращенко от Шария - плохая мина при еще более плохой игре мнение Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять