"Случайные люди": политолог указал на главную проблему Кабмина Гончарука

Алексей Гончарук / УНИАН

Известный политолог и директор Института украинской политики Константин Бондаренко в комментарии для Главреда оценил перспективу отставки в ближайшее время некоторых министров из правительства во главе с Алексеем Гончаруком.

"В Украине целый ряд министров, которые не оправдали своего назначения на эту должность и должны уйти в отставку. Это очевидно для всех. Вопрос в том, очевидно ли это для Гончарука. Среди министров есть масса таких, которых не знаю ни я, ни 90% украинцев. Например, за все месяцы работы ми ни разу не видели и не слышали министра соцполитики Юлию Соколовскую", - утверждает он.

По мнению Бондаренко, на отставку давно наработали те министры, которые регулярно "влипали" в публичные скандалы.

Читайте также50 гривен за доллар: чего ждать от курса после "пленок Гончарука""Однако в отставку должны уйти не только те, кого не видно и не слышно, но и те, кто наговорил достаточно. В частности, на мой взгляд, должны уйти министр образования Анна Новосад, министр культуры Владимир Бородянский, министр экономики Милованов и т.д. К этим людям у украинского общества есть множество вопросов. Однако опять-таки загвоздка в том, совпадают ли эти вопросы с теми, которыми задаются Гончарук и Зеленский по поводу своих подчиненных", - заявил он.

Как считает Бондаренко, работа Кабмина нынешнего состава часто страдает от того, что министрами работают "случайные люди".

"90% нынешних министров изначально были "токсичными" персонажами, и от них стоило бы избавиться. Вообще, глядя на нынешний Кабмин, складывается впечатление, что в Украине закрылась биржа труда, и случайные люди оказались на должности министров. Именно потому мы имеем такую нелепую правительственную политику. Слишком много случайных людей в украинском правительстве, слишком!", - подытожил он.

Напомним, ранее, в пятницу, 17 января, глава Кабмина Алексей Гончарук в публичном порядке объявил о том, что подал заявление о отставке - из-за вспыхнувшего накануне скандала с прослушкой якобы его разговоров с высшими чиновниками Украины. Однако президент Владимир Зеленский отказался принимать его отставку.