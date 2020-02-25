В Минобороны назначили проверку из-за слетевшей в Николаеве с казармы крыши

В Минобороны подозревают, что виноват не ветер, а недобросовестные подрядчики / Фото: mil.gov.ua

В Министерстве обороны Украины назначена специальная служебная проверка после того, как из-за непогоды в Николавеве ветер сорвал крышу с военной казармы, которая накануне была отремонтирована.

"Пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет. Объем нанесенного ущерба государству в лице оборонного ведомства в настоящее время устанавливается", - сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что инцидент случился 24 февраля. Предварительно причиной называют сильный штормовой ветер, однако окончательный вердикт установит расследование.

Капитальный ремонт здания, которое находится на балансе Минобороны, был произведен в 2017 году.

"В связи с тем, что отремонтированное здание не выдержало непогоды, а также учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы согласно договору составлял 10 лет, Министерство обороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику", - добавили в пресс-службе.

Как известно, в Николаеве в этот день сильный ветер спровоцировал стихийное бедствие. В городе повалено много деревьев, а крыши снесло с нескольких зданий. Также буря повредила пешеходный мост через реку. На данный момент он закрыт для прохода.

Напомним, из-за сильного ветра, который разбушевался в Одессе в понедельник, 24 февраля, погибла женщина.

Как ранее сообщалось, в ночь на понедельник, 24 февраля, на большей части территории Украины зафиксировано осложнение погодных условий в связи с влиянием активного северо-западного циклона Юлия.