"Погонять нациков": скандальная Чичерина похвасталась поездкой в Одессу

Чичерина посетила Одессу / іnstagram.com/julia_chicherina/

Одиозная российская певица Чичерина, которая ранее с боевиком "ДНР" засветилась в Борисполе, заявила, что приплыла в Одессу на баркасе контрабандистов.

"Одесса-мама встречает плюсовой погодой, свежим морским бризом и важными встречами. Проводим рекогносцировку к акциям, посвященным второму мая. P. S. До Одессы по морю грузинские контрабандисты, как оказалось, берут гораздо дешевле чем украинские пограничники. Поэтому в целях экономии, решили добираться до района Черноморки-Савиньона на их баркасах. Немного, конечно, укачало, но в целом терпимо. Обратно, обещали, будет полегче. (Оставшиеся от спецоперации средства вложим в одесское сопротивление, времена грядут неспокойные)", — написала Чичерина в своем Инстаграм.

Отметим, в комментариях под сообщением Чичериной советуют ей быть осторожной и отметили, что вряд ли она спрашивала разрешение на въезд.

"ТАМ думаю движуха у бандерлогов, в поисках. Если там, то осторожней будьте, если нет, то хороший повод впустую погонять нациков", - пишет пользователь Сети.

"Храбра ты Юля!. Не у многих мужиков храбрости твоей сыщется! Удачи тебе в делах праведных!", - пишет другой пользователь Сети.

Напомним, 22 февраля главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин наградил российскую певицу Юлию Чичерину орденом.

Медаль Чичериной дали "за активную благотворительную деятельность, а также за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между государствами, повышении международного авторитета республики".