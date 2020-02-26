"Черножопые черти с конченой наркоманкой, не сри русским духом": Чичерина с боевиком "ДНР" засветилась в Борисполе

Юлия Чичерина спровоцировала украинцев / mvdlnr.ru

Российская певица Юлия Чичерина, которая открыто поддерживает террористов в "ДНР" и "ЛНР", и пропагандирует агрессию против Украины, опубликовала фото в помещении, похожем на аэропорт, заявив, что это Борисполь.

"Доброе утро, Борисполь", - подписала она фото, на котором сидит за столиком с журналистом Life и боевиком подчиненных России террористов с Донбасса.

В комментариях в Facebook под фото у Чичериной начали спрашивать, как она оказалась в Киеве, на что россиянка ответила: "Киев-мать городов русских, мы не оставим города свои", - ответила она на вопрос "Что, Киев уже наш?".

На фото невозможно точно распознать местоположение Читериной, но она добавила все возможные теги и метки, что это аэропорт "Борисполь" под Киевом.

В комментариях разгорелся спор между ее сторонниками из России, которые начали писать о свержении власти в Украине. Украинцы, которые как-то попали на эту страницу, четко и в двух словах ответили, что этого никогда не будет.

"Падаль не сри русским духом, а ты лучше приедь, я тебя гниду убью, 200-й назад на россию отправим.Врагов росиянский нужно убивать не жалея", "черножопые черти с конченой наркоманкой, как это по рузьки. А вот прекрасно было бы чтобы это жывотное попыталась въехать в Украину. Склдбко бы оно прожило? 10 или 30 секунд? И никакая шыкаландая сбу или мусарня ее бы не спасли"

"А зачем? Ей там можно находиться, но в Украину её не пропустят. Вот и пущай чай пьёт в аэропорту", "Дмитрий Григорьев твои мозги точно окружили", "Sergey Usp Ахахаха! Приехала ебанутая чай попить и потом в мордор вернуться)))"

"педикульозники приїхали. Жуй сраку!", "А вообще братик если бы , когда-то это случилось, то я думаю мы бы на развалинах нашего аэропорта в честь победы , организовали бы рок фестиваль Нашествие. Может мы с тобой даже и доживем и увидим когда на постсоветском пространстве воцарит мир", "какая необузданная фантазия, давай, до свидания!","Доброе утро и солнечной Абхазии", "Хорошее у вас чувство юмора", "интересно...сбу всу, неправый сектор и другие билецкие караси порохоботы уже окружили аэропортКуева и начали штурм ?)))", "галлюцинации одолели? Хер вам, а не Борисполь, мотролле петь ваш удел", "Хороший боярышник был...", "Бориспольнаш",

"Борисполь? Что за .... братуха как ты там оказался ? Я тоже хочу", "Штирлиц никогда не был так близок к провалу )))) решили пару воздушных суден угнать ))) в Донецке же надо возрождать воздушную гавань )", "брат я пошёл за трактором и подготовляю для вас взлетку, я с вами", "только не забудь полосы нарисовать ))) а то впервой будем птицей рулить )", "ок братуха , все сделаем как в лучших традициях Донбасса"

При этом в пресс-службе Госпогранслужбы Украины назвали фото Чичериной провокацией. Андрей Демченко отметил, что Чичерина границу Украины не пересекала.

"Не могу сказать, почему они запостили именно аэропорт "Борисполь". Не исключено, что это какая-то провокация со стороны или данного лица, или тех сил, которые поддерживают ее. Данное лицо границу Украины не пересекало. А если бы пересекало, то она находится на контроле, и ее бы не пустили с проставлением запрета на въезд на 3 года", - сказал он.

Ранее Чичерину в Донецке наградили орденом за верную дружбу с "ДНР".