На Чичерину за дружбу с "ДНР" повесили орден

Юлия Чичерина стала орденоносцем "ДНР" / mvdlnr.ru

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин наградил российскую певицу Юлию Чичерину орденом якобы за благотворительность и дружбу.

Как сообщает РИА Новости, награду из рук Пушилина поклонница террористов получила лично 22 февраля.

Медаль Чичериной дали "за активную благотворительную деятельность, а также за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между государствами, повышении международного авторитета республики". К слову, данную награду в 2016 году учредил главарь боевиков.

"Юлия — точно наш друг, друг нашей республики", — заявил Пушилин.

Награждение состоялось после презентации в оккупированном Донецке фильма военного корреспондента Позывной Донецк. В киноленте запечатлен варварский захват Дебальцево. Саундтреком к фильму послужила песня Чичериной Добровольческая.

Как ранее сообщалось, Чичерина для съемок клипа на песню Его оплот об Александре Захарченко спустилась в одну из шахт оккупированного Россией Донбасса.

Напомним, музей восковых фигур в "ДНР", где в экспозиции представлены убитые подельниками главари боевиков Александр Захарченко, Гиви и Моторола, шокировал чудовищными экспонатами.