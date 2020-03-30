Пенсии на время карантина: как будут платить украинцам

Пенсии / УНИАН

По словам глав Министерства социальной политики Марины Лазебной, пенсионные выплаты будут пересчитаны для семи млн украинцев (при этом размер индексации составит 11%).

Кроме того, власти пообещали одноразовую прибавку в одну тысячу гривен для граждан с пенсиями меньше пяти тысяч (приблизительно 10 млн украинцев).

"Такую же выплату получат более 400 тысяч получателей социальной помощи. Это лица, имеющие инвалидность с детства, это дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий", - заявила Лазебная.

Читайте такжеПенсии в Украине: кому добавят в апреле и сколько потеряют пенсионерыПо словам чиновников, дополнительная выплата вызвана с карантином, введенный в Украине из-за пандемии китайского коронавируса.

Позднее эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский, комментируя выплату "карантинной тысячи", заявил, что для воплощения такой социальной нормы необходимо провести оперативную правительственную и законодательную работу.

"Правительство должно сделать определенные расчеты, подать проект постановления в части изменения в госбюджет в парламент, и только после того, как Рада проголосует, через некоторое время деньги будут перечислены пенсионерам", - подытожил он.

Напомним, ранее новый глава Министерства соцполитики Украины Марина Лазебная заявила о том, что 11 млн пенсионеров в 2020 году обязательно получат индексированные пенсии.