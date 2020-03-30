Пенсии на время карантина: как будут платить украинцам

Ситуацию с выплатами пенсий во время карантина можно оценить вполне однозначно.
По словам глав Министерства социальной политики Марины Лазебной, пенсионные выплаты будут пересчитаны для семи млн украинцев (при этом размер индексации составит 11%).
Кроме того, власти пообещали одноразовую прибавку в одну тысячу гривен для граждан с пенсиями меньше пяти тысяч (приблизительно 10 млн украинцев).
"Такую же выплату получат более 400 тысяч получателей социальной помощи. Это лица, имеющие инвалидность с детства, это дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий", - заявила Лазебная.
Читайте такжеПенсии в Украине: кому добавят в апреле и сколько потеряют пенсионерыПо словам чиновников, дополнительная выплата вызвана с карантином, введенный в Украине из-за пандемии китайского коронавируса.
Позднее эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский, комментируя выплату "карантинной тысячи", заявил, что для воплощения такой социальной нормы необходимо провести оперативную правительственную и законодательную работу.
"Правительство должно сделать определенные расчеты, подать проект постановления в части изменения в госбюджет в парламент, и только после того, как Рада проголосует, через некоторое время деньги будут перечислены пенсионерам", - подытожил он.
Напомним, ранее новый глава Министерства соцполитики Украины Марина Лазебная заявила о том, что 11 млн пенсионеров в 2020 году обязательно получат индексированные пенсии.