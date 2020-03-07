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"Просто пилят бюджет": в Минсоцполитики пообещали индексацию пенсий

7 марта 2020, 07:36

Лазебная напомнила, что пенсии должны быть повышены на 11% в год.

Украина пенсии
В Минсоцполитики пообещали провести индексацию пенсий / 2000.ua

В пятницу, 6 марта, новый министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии.

"Уважаемые наши пенсионеры! Около 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии. Обязательно. Это повышение будет в течение года осуществлено. Мы начинаем эту работу уже с 1 апреля", - во всеуслышание в эфире программы Свобода слова сообщила министр.

При этом Лазебная напомнила, что пенсии должны быть повышены на 11% в год.

Отметим, заявление министра соцполитики активно обсуждают в соцсетях.

"Правильно, уровнять всем пенсии. Нехер вкалывать, будь как все, равно все получишь одинаковую пенсию", - пишет в комментариях под видео Сергей Олар.

"Содержание пенсионного фонда - астрономическая сумма. А как же Порошенко и крал, и пенсии выплачивал?", - спросила Орыся Пчилка.

"Підвищення... Коли вони усей бюджет просрали і дира в бюджеті...", - в соцсетях высказалась Ксения Колосова.

"Каждый новый министр соц политики с 2004 пытается это совершить! А по факту просто пилят бюджет между собой! Закрыть министерство соц политики на замок - больше пользы будет!", -  убежден Валерий Блажевский.

"Чудово: за цей рік три рази підвищуватимуть розмір МАКСИМАЛЬНОЇ пенсії. Про розмір МІНІМАЛЬНОЇ - "слуги" мовчать", - возмутился Богдан Хриневский.

Читайте такжеПенсии в Украине: кому добавят в апреле и сколько потеряют пенсионерыНапомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство непременно найдет для индексации пенсий деньги в бюджете.

"Это этический вопрос перед людьми, которые своим трудовым жизнью заслужили свои пенсии. Мы, конечно, будем проводить индексацию пенсий в этом году, для этого надо посмотреть, чем мы обладаем в бюджете, и мы это начали делать уже сегодня", - рассказал премьер.

индексация пенсии Марина Лазебная Минсоцполитика новости Украины
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