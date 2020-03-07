"Просто пилят бюджет": в Минсоцполитики пообещали индексацию пенсий

Лазебная напомнила, что пенсии должны быть повышены на 11% в год.
В пятницу, 6 марта, новый министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии.
"Уважаемые наши пенсионеры! Около 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии. Обязательно. Это повышение будет в течение года осуществлено. Мы начинаем эту работу уже с 1 апреля", - во всеуслышание в эфире программы Свобода слова сообщила министр.
При этом Лазебная напомнила, что пенсии должны быть повышены на 11% в год.
Отметим, заявление министра соцполитики активно обсуждают в соцсетях.
"Правильно, уровнять всем пенсии. Нехер вкалывать, будь как все, равно все получишь одинаковую пенсию", - пишет в комментариях под видео Сергей Олар.
"Содержание пенсионного фонда - астрономическая сумма. А как же Порошенко и крал, и пенсии выплачивал?", - спросила Орыся Пчилка.
"Підвищення... Коли вони усей бюджет просрали і дира в бюджеті...", - в соцсетях высказалась Ксения Колосова.
"Каждый новый министр соц политики с 2004 пытается это совершить! А по факту просто пилят бюджет между собой! Закрыть министерство соц политики на замок - больше пользы будет!", - убежден Валерий Блажевский.
"Чудово: за цей рік три рази підвищуватимуть розмір МАКСИМАЛЬНОЇ пенсії. Про розмір МІНІМАЛЬНОЇ - "слуги" мовчать", - возмутился Богдан Хриневский.
Читайте такжеПенсии в Украине: кому добавят в апреле и сколько потеряют пенсионерыНапомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство непременно найдет для индексации пенсий деньги в бюджете.
"Это этический вопрос перед людьми, которые своим трудовым жизнью заслужили свои пенсии. Мы, конечно, будем проводить индексацию пенсий в этом году, для этого надо посмотреть, чем мы обладаем в бюджете, и мы это начали делать уже сегодня", - рассказал премьер.