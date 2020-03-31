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На Хмельнитчине разгромили авто с гробом-напоминанием о карантине

31 марта 2020, 23:57

Полиция открыла уголовное производство.

Активист пытался призвать соотечественников к соблюдению карантина / Фото: УнасNews

В городе Староконстантинов Хмельницкой области по улицам несколько дней ездил автомобиль с черным гробом в открытом кузове и громкоговорителем, через который горожанам напоминали о необходимости соблюдения карантина.

Как сообщает местное издание Унас.news, неизвестные разбили автомобиль и похитили звуковую аппаратуру.

Организатором выступил местный житель Игорь Матвиюк. Он решил устроить "шоковую терапию", чтобы призвать местных жителей к выполнению условий карантина. Мужчина вернулся домой из Италии, где был на заработках, и решил призвать соотечественников к ответственности. Полиция неоднократно штрафовала активиста за нарушение правил, однако его это не останавливало. Однако впоследствии ему начали поступать угрозы.

"Люди спортивного телосложения заблокировали нас на автомобилях на выезде из города. Угрожали поджечь нашу машину, взять ружье и застрелить. Дескать, черного гроба пугаются дети. ….  Дошло до потасовки. Откуда-то появились еще несколько человек. Одни кричали, угрожали. Другие успокаивали. Подъехала полиция. В частной беседе полицейские посоветовали быть осторожными, потому спущенными колесами на машине, что происходит регулярно, дело может не ограничиться", — рассказал Матвиюк.

/ Фото: УнасNews
/ Фото: УнасNews

Затем неизвестные разбили лобовое стекло в его машине, сломали гроб и украли звуковую аппаратуру. Полиция открыла уголовное производство по статье "кража".

Напомним, в Монастырисском районе Тернопольской области произошла вспышка заболевания коронавирусом Covid-19, поскольку в больницах медики изначально использовали неправильный алгоритм приема больных, который был учрежден Министерством здравоохранения Украины.

Ранее в социальной сети Facebook адвокат Евгения Закревская со ссылкой на мнения опрошенных медиков опубликовала пост, что экспресс-тесты на коронавирус Covid-19, которые были привезены в Украину на самолете из Китая, неточны и "видят" лишь антитела, которые появляются в организме заболевшего только на пятый-шестой день после появления симптомов.

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