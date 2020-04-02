В Госрезерве заявили о захвате главного офиса неизвестными

Неизвестные повредили технику и имущество Госрезерва / Фото: rezerv.gov.ua

Сотрудники Государственного агентства резерва Украины сообщают о том, что их здание захватила группа неизвестных лиц из 20 человек.

"Государственное агентство резерва Украины считает это провокацией и попыткой представителей политических партий заблокировать работу Госрезерва. Поскольку теперь помещение необходимо закрыть на карантин и провести дезинфекцию, что может привести к полной остановке работы", - информирует пресс-служба ведомства.

В ведомстве обеспокоены, что неизвестные лица вошли в помещение без средств индивидуальной защиты, несмотря на эпидемию коронавируса в стране. Пройти в здание они смогли, когда один из сотрудников воспользовался своим электронным ключом.

"По просьбе охраны не нарушать режим карантина и покинуть помещение, они категорически отказались и вызвали патруль полиции. Не известно, зафиксировал ли патруль нарушение собираться более 10 человек, к тому же в помещении 40 кв. м.", — отметили в Госрезерве.

По словам сотрудников, неизвестные пытались пробраться в кабинеты ведомства, с этой целью выломав даже дверь. Захватчики утверждали, что они хотят узнать, как распределяются медицинские маски. В Госрезерве же утверждают, что 9 млн 986 тыс. медицинских масок были переданы Минздраву, поэтому такая информация им неизвестна.

"В то время, когда страна требует максимальной сплоченности и слаженности действий с целью уменьшения последствий эпидемии COVID-19, некоторые политические партии пытаются получить политические дивиденды, выступая заказчиками подобных провокаций", — добавили в Госрезерве.

Напомним, ранее Виктор Ляшко заявлял о то, что медицинская помощь для украинцев, больных коронавирусом, была и останется бесплатной. Таким образом он прокомментировал сообщения в соцсетях от украинцев, которые сетовали на то, что за лечение из коронавируса им нужно платить из собственного кармана.

Также в Минздраве сообщили, что медицинская маска в минимальной степени способна защитить человека от китайского коронавируса Covid-19, но носить ее в общественных местах абсолютно необходимо.