"Окружена, но не сломлена": Сеть взорвалась смешными мэмами из-за отсутствия Covid-19 в Николаевской области

В украинском сегменте соцсетей активно обсуждают феномен Николаева и Николаевской области, в которой пока нет лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, несмотря на иную эпидемиологическую картину во всей стране.

Пользователи в шутках и мэмах пытаются с юмором реагировать на ситуацию, которая остается весьма странной, поскольку в Украине уже зарегистрировано более двух тысяч инфицированных Covid-19.

В область накануне даже съездил главный санитарный врач Виктор Ляшко, чтобы лично убедиться, что ситуация с коронавирусом в Николаевской области – это не аномалия и не ложь.

Соцсети взорвались мэмами на тему отсутствия коронавируса в Николаеве, связав произошедшее с отсутствием асфальта, с общей ситуацией в городе и даже наделив город суперсилой против коварного вируса.

Напомним, сотрудники СБУ отправились туда с проверкой и обнаружили грубые нарушения при проведении лабораторных анализов образцов пациентов с подозрением на коронавирус.

Как ранее сказал мэр Николаева Александр Сенкевич, ничего удивительного в положительной статистике нет, и она вполне закономерна. Он не сомневается, что в Николаеве действительно нет больных коронавирусом.