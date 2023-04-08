11-летняя девочка на руках вынесла своих братика и сестричку из горящего дома в Сумах

Пламя быстро распространялось, однако сотрудникам ГСЧС удалось ликвидировать пожар.

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Девочка на руках вынесла своих братика и сестричку из горящего дома / скриншот c видео

В Сумах девочка на руках вынесла своих братика и сестричку из горящего дома. 5-летний братик самостоятельно выбежал на улицу.

Эта вопиющая история со счастливым финалом случилась утром, 7 апреля, сообщает ГСЧС.

"В частном жилом доме по ул. Пантелеймона Кулиша, по предварительной информации, наедине осталось четверо малолетних детей. Когда большинство детей еще спали, 5-летний мальчик сообщил старшей сестренке, что в их доме возник пожар", - говорится в сообщении.

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Девочка Никита не растерялась и попыталась самостоятельно потушить пожар, но это ей не удалось, однако, она не сдалась и начала спасать своих братьев и сестренку.

Никита рассказывает, что двух детишек (1 и 4 года) из горящего дома она выносила на руках, 5-летний братик самостоятельно выбежал на улицу.

Девочка рассказала о своем героическом поступке / скриншот с видео

На крики детей прибежали неравнодушные соседи, которые забрали напуганных малышей в свой дом, согрели и вызвали экстренные службы.

"Уже через 5 мин после сообщения на место происшествия прибыли спасатели и приступили к тушению. В доме горела мебель, бытовая техника, а огонь перекинулся на кровлю и перекрытия. Пламя быстро распространялось по горючим конструкциям, однако сотрудникам ГСЧС удалось ликвидировать данный пожар и не позволить пламени охватить весь дом", - рассказали спасатели.

Напомним, что украинский легкоатлет Дмитрий Витковский вернулся домой из российского плена. Боец защищал Мариуполь прошлой весной. Спортсмена захватили в плен 12 апреля 2022 года. Освободить воина сумели во время последнего обмена пленными.

Также ранее украинский священник, настоятель Одесского Свято-Троицкого храма ПЦУ Василий Вирозуб рассказал о 70 днях российского плена и пытках, которые применяли российские оккупанты к пленным. В частности, украинцев били током и запихивали им гвозди под ногти. Кроме этого, им не давали спать, а также держали без еды и воды.

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