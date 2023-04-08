УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

11-летняя девочка на руках вынесла своих братика и сестричку из горящего дома в Сумах

Сергей Кущ
8 апреля 2023, 11:29 обновлено 8 апреля, 11:29
13
Пламя быстро распространялось, однако сотрудникам ГСЧС удалось ликвидировать пожар.
Девочка на руках вынесла своих братика и сестричку из горящего дома
Девочка на руках вынесла своих братика и сестричку из горящего дома / скриншот c видео

В Сумах девочка на руках вынесла своих братика и сестричку из горящего дома. 5-летний братик самостоятельно выбежал на улицу.

Эта вопиющая история со счастливым финалом случилась утром, 7 апреля, сообщает ГСЧС.

"В частном жилом доме по ул. Пантелеймона Кулиша, по предварительной информации, наедине осталось четверо малолетних детей. Когда большинство детей еще спали, 5-летний мальчик сообщил старшей сестренке, что в их доме возник пожар", - говорится в сообщении.

видео дня

Девочка Никита не растерялась и попыталась самостоятельно потушить пожар, но это ей не удалось, однако, она не сдалась и начала спасать своих братьев и сестренку.

Никита рассказывает, что двух детишек (1 и 4 года) из горящего дома она выносила на руках, 5-летний братик самостоятельно выбежал на улицу.

Девочка рассказала о своем героическом поступке
Девочка рассказала о своем героическом поступке / скриншот с видео

На крики детей прибежали неравнодушные соседи, которые забрали напуганных малышей в свой дом, согрели и вызвали экстренные службы.

"Уже через 5 мин после сообщения на место происшествия прибыли спасатели и приступили к тушению. В доме горела мебель, бытовая техника, а огонь перекинулся на кровлю и перекрытия. Пламя быстро распространялось по горючим конструкциям, однако сотрудникам ГСЧС удалось ликвидировать данный пожар и не позволить пламени охватить весь дом", - рассказали спасатели.

Напомним, что украинский легкоатлет Дмитрий Витковский вернулся домой из российского плена. Боец защищал Мариуполь прошлой весной. Спортсмена захватили в плен 12 апреля 2022 года. Освободить воина сумели во время последнего обмена пленными.

Также ранее украинский священник, настоятель Одесского Свято-Троицкого храма ПЦУ Василий Вирозуб рассказал о 70 днях российского плена и пытках, которые применяли российские оккупанты к пленным. В частности, украинцев били током и запихивали им гвозди под ногти. Кроме этого, им не давали спать, а также держали без еды и воды.

Вам может быть интересно:

новости Украины пожар
Реклама

Главное за день

Медведев закатил ярую истерику и размечтался об "исчезновении Украины с планеты"

Медведев закатил ярую истерику и размечтался об "исчезновении Украины с планеты"

11:00 Мир
Диалог о прекращении огня в Украине сыграет на руку РФ, переговоры пока невозможны – Блинкен

Диалог о прекращении огня в Украине сыграет на руку РФ, переговоры пока невозможны – Блинкен

10:12 Мир
Си Цзиньпин "забыл" о Путине и РФ, встреча с Макроном может стать началом пути к миру – Bloomberg

Си Цзиньпин "забыл" о Путине и РФ, встреча с Макроном может стать началом пути к миру – Bloomberg

09:24 Мир
Все главные новости

Последние новости

11:29

11-летняя девочка на руках вынесла своих братика и сестричку из горящего дома в Сумах

11:15

"Выглядела, как огромный шкаф на ножках": Полякова смело показала себя в максимальном весеВидео

11:00

Медведев закатил ярую истерику и размечтался об "исчезновении Украины с планеты"Видео

10:19

Налог на недвижимость: сколько и за какие квартиры придется заплатить украинцамВидео

10:12

Диалог о прекращении огня в Украине сыграет на руку РФ, переговоры пока невозможны – БлинкенВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:24

Си Цзиньпин "забыл" о Путине и РФ, встреча с Макроном может стать началом пути к миру – BloombergВидео

09:05

Гороскоп на сегодня 8 апреля 2023: Скорпионам – препятствие, Рыбам - трудностиВидео

09:00

Трамп получил под дых, демократы и республиканцы не пустят его в Белый дом - ОгрызкоЭксклюзив

08:58

"Сохранил множество жизней побратимов": на Донетчине погиб боец батальона "Волки Да Винчи"Видео

Реклама
08:26

Россию охватила паника в ожидании контрнаступления ВСУ – Институт изучения войныВидео

08:20

Архаичные шизофреники все разрушают, теряют и пытаются ухватиться за прошлоемнение

07:42

Путин получил ответ: НАТО проведет крупнейшие в истории блока авиаучения у границ РоссииВидео

06:20

Я вам сейчас покажу, откуда готовится контрнаступление, или Пару слов про слив NYTмнение

05:05

"У них нет права на ошибку": эксперт объяснил, почему в США не арестовали ТрампаВидео

04:34

"Заберите у неё уже телефон!": Волочкова без штанов показала, чем занимается в 2 часа ночиВидео

04:00

"Я не чувствую вины": женщина заставила своего сына-подростка спать на морозе

03:20

Початки попрут, как на дрожжах: как правильно прорастить кукурузу в домашних условиях

02:45

Журналист рассказал, идет ли под носом у Путина грызня за власть в РФВидео

02:15

Придется стирать еще раз: почему нельзя оставлять мокрую одежду в стиральной машине

01:33

"Бунт в РФ могут поднять якуты или буряты": журналист оценил шансы на развал РФВидео

Реклама
01:00

Можно ли засыпать гречку в кипящую воду: 2 правила вкусной каши

00:12

Какой маникюр сейчас в моде: красивый голубой маникюр с невероятным омолаживающим эффектомФото

07 апреля, пятница
23:56

Еще одна страна СНГ отменила мероприятие с пропутинскими артистами

23:32

Платье вверх: Галкин показал, как Пугачева отрывалась на его дне рождения

23:25

Власть Путина будет "трещать по швам", а контрнаступление ВСУ - "мощным и неожиданным" - астрологВидео

22:43

Как ухаживать за сливой, чтобы она плодоносила и принесла богатый урожай

22:36

На земле Крыма царит зло под триколором РФ, но Украина освободит полуостров – ЗеленскийВидео

22:27

"Они выдавливают нас": оккупанты, вероятно, захватили западный берег Бахмута - ЖдановВидео

21:49

"Пропагандистская глупость": Подоляк разнес Россию за фейки о биолабораторияхВидео

21:48

Почему 3 запрета никогда не нарушали в Вербное воскресенье: приметы 9 апреля и что нельзя делатьВидео

21:43

Головоломка, с которой справятся только самые внимательные: нужно найти 16 тигров за 21 секунду

21:35

Марк Фейгин. Неудобная для Путина правда вырвалась наружуВидеоблоги

21:17

Что можно сделать со старым салом: 4 причины достать кусок, который завалялся в холодильникеВидео

21:13

"Не готова отказаться": Лобода удивила новым заявлением о РФВидео

21:00

"Погибла моя Катюша": россияне безжалостно убили 25-летнюю красавицу-военнуюВидео

20:30

В бою погиб украинский художник, скульптор и музыкант: оккупанты отобрали отца у троих детей

20:18

Время оккупации России в Крыму подходит к концу, и россияне это уже поняли – КулебаВидео

19:30

"Подверглись гонениям": Лобода публично рассказала о Пугачевой и Галкина после скандала в РоссииВидео

19:25

"Хочу жить": оккупанты начали массово сдаваться в плен перед наступлением ВСУ

19:20

Миролюбивый месседж Лулы в стиле Папы Римскогомнение

Реклама
19:00

"Именно то, что нужно": Ермак анонсировал "много неприятностей" для россиянВидео

18:55

Китай против длительной войны в Украине и поддержит "политический мирный план" Франции – Си ЦзиньпинВидео

18:44

Российский след VBet. Что связывает армян с BetConstruct и владельца украинского Forbes

18:33

Пакет с пакетами - прошлый век: как их хранить лучше всего

18:06

Взяла в руки оружие: модель из Киева бросила подиум и пошла служить в НацгвардиюВидео

17:54

У россиян есть мотив: ГУР - о том, почему РФ "слила" секретные документы о контрнаступлении ВСУВидео

17:45

Зубную щетку нужно менять чаще, чем вы думаете: как сделать, чтобы она служила дольше

17:32

Стало труднее из-за Пугачевой и Вайкуле: путинист Резник пожаловался на нехватку денегВидео

17:26

"Испанский стыд": пластические эксперименты Киркорова достигли апогеяВидео

17:26

Звезда "Первых ласточек" сыграет в большом историческом сериале от Netflix

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять