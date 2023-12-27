11 миллионов в 'серой зоне': в Минфине объяснили, ударит ли по экономике призыв 500 тысяч человек

Министр финансов Сергей Марченко высказался, как новая волна мобилизации 2024 года обременит экономику.

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В Украине могут мобилизовать еще 500 тысяч человек / Коллаж Главреда, фото: УНИАН, скриншот

Мобилизация 500 тысяч человек в 2024 году, которую обсуждают в кабинетах военные и политики, безусловно увеличит расходы бюджета. Вместе с тем, заверил министр финансов Сергей Марченко, около 11 миллионов граждан находятся в так называемой "фискальной" серой зоне, потеря по крайней мере половины этих лиц не будет идентифицироваться как "потеря" для экономики.

В эфире проекта Forbes Business Breakfast Марченко отметил, что вопрос, ударит ли новая волна мобилизации по экономике страны, должен учитывать ряд нюансов, например - сроки этой мобилизации, финансирование по фактической или плановой численности и другое.

"Возможно ли мобилизовать 500 тысяч человек завтра? Нет, абсолютно невозможно реализовать. Если речь идет об оттягивании в течение всего года - окей, можно считать", - сказал Марченко, подчеркнув, что "нет сомнений, что мобилизация нужна". видео дня

Учитывая сегодняшнюю ситуацию, отметил министр, на первый квартал дополнительной потребности в поисках финансирования не надо.

"Как дальше будет развиваться ситуация? Будет видно. Теоретически мобилизовать 500 тысяч человек - это очень серьезный вызов", - ответил Марченко.

По его словам, 11 миллионов человек "вообще не получали от государства помощи и не платили налогов".

"Теоретически (если брать 50/50 - женщин и мужчин) у нас 5,5 млн мужчин вне системы любого контроля. Они, конечно, работают на экономику, но сказать, что мы их идентифицируем, я не могу. Опять же, есть статистика уплаты налога с доходов физлиц. Минимальную сумму платит около 3 млн человек (речь идет до 5 тысяч грн в месяц). Да, эти люди работают в экономике, но их нельзя идентифицировать как потерю", - высказался Марченко.

Министр отметил, что"мобилизация должна быть разумной".

"Если вы мобилизуете инженера, который выполняет очень важную функцию и от этого теряет работу еще тысяча человек - это надо очень хорошо подумать, каким образом надо сделать так, чтобы этот инженер был забронирован. И здесь также надо решение, и эти решения будут найдены", - сказал Марченко.

ВВП страны в любом случае пострадает от новой волны призыва граждан, однако "экономика мобилизованных работает по-другому".

"Я не могу сказать, что мы вот призвем 500 тысяч человек и будет потеря ВВП... Конечно будет. Но экономика мобилизованных по-другому работает. Эти люди будут получать денежное обеспечение, эти люди будут создавать спрос на товары и услуги. Поэтому нет такой модели, что сказала бы, что это будут только потери для экономики. Это могут быть и довольно дополнительные источники. Поэтому вопрос сложный", - еще раз подчеркнул министр.

Марченко ответил, что Минфин готов найти ресурс, если в этом действительно будет такая потребность - "и искать и предлагать решения, чтобы эту потребность обеспечить".

Мобилизация в Украине 2024

Накануне Кабмин внес в Верховную Раду законопроект по мобилизации. Согласно документу, предлагается снизить призывной возраст до 25 лет, ужесточить "меры" в отношении уклонистов (например, запрет на выдачу кредитов, получения / продления загранпаспорта и паспорта гражданина Украины) и расширить обязанности полиции - правоохранители тоже смогут вручать военнообязанным повестки.

Ранее в "Слуге народа" подтвердили получение запроса от военных о мобилизации 500 тысяч человек. Об этом также говорил Зеленский, но президент требовал больше аргументов, чтобы поддержать эту инициативу.

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