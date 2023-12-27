Россияне захватили несколько позиций: ситуация на фронте осложняется - офицер ВСУ

Офицер отметил, что россияне не смогли достичь значительных успехов в ходе наступления в Донецкой области.

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Россияне продолжают подтягивать резервы на Донетчину / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны, 22 отдельная механизированная бригада

Российское командование перебрасывает все больше резервов на линию фронта в Донецкой области. Оккупанты смогли захватить несколько позиций Сил обороны Украины на этом направлении боевых действий. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал командир экипажа беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш.

"Оперативная ситуация осложняется из-за того, что враг подтягивает все больше резервов на Донетчину. Противник проводит локальные штурмовые операции. То есть на всю линию Донецкого направления россияне подвозят резервы, ища дыры, где они могут продвинуться и провести удачные штурмовые действия", - подчеркнул Отченаш.

По данным командира экипажа беспилотного летательного аппарата (БПЛА), на данный момент противнику не удается достичь ожидаемых результатов, учитывая количество погибших российских оккупантов.

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"Но есть участки, где противник смог захватить несколько посадок. И это вполне логично, потому что с таким количеством личного состава очень трудно справиться", - отметил Отченаш.

Наступление россиян на востоке

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты пытаются повторно захватить Купянск-Узловой в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Глава городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш сообщил, что ситуация на Авдеевском направлении остается очень сложной.

Российские оккупанты продолжают активные штурмовые действия на Марьинском направлении. Сейчас ситуация там сложнее, чем в Бахмуте. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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