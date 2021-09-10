12-летнего ребенка с ножевым ранением увезли в больницу прямо со школы на Киевщине: что произошло

В школу для расследования приехали ювенальные полицейские / фото: kv.npu.gov.ua

В городе Белая Церковь Киевской области школьник оказался в больнице после игры с канцелярским ножом на уроке.

12-летний мальчик, когда развлекался с острым предметом, неосторожно чиркнул лезвием по запястью, сообщили в полиции области.

"Ювенальные полицейские, которые выехали на место, выяснили, что во время урока малолетний пытался достать ластик из-под пластиковой емкости с помощью канцелярского ножа. В результате собственной неосторожности ученик ранил себе руку ножом в области запястья", — говорится в сообщении.

Сначала мальчику оказали первую помощь в кабинете медсестры, а затем госпитализировали в детскую больницу и сообщили о происшествии родителям. В школу для расследования приехали ювенальные полицейские.

Читайте также3-летняя девочка оказалась под колесами авто в Житомире: ребенка срочно госпитализировалиК счастью, сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.

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