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12-летнего ребенка с ножевым ранением увезли в больницу прямо со школы на Киевщине: что произошло

10 сентября 2021, 17:37
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Школьнику оказали первую помощь в кабинете медсестры, а затем госпитализировали.

В школу для расследования приехали ювенальные полицейские / фото: kv.npu.gov.ua

В городе Белая Церковь Киевской области школьник оказался в больнице после игры с канцелярским ножом на уроке.

12-летний мальчик, когда развлекался с острым предметом, неосторожно чиркнул лезвием по запястью, сообщили в полиции области.

"Ювенальные полицейские, которые выехали на место, выяснили, что во время урока малолетний пытался достать ластик из-под пластиковой емкости с помощью канцелярского ножа. В результате собственной неосторожности ученик ранил себе руку ножом в области запястья", — говорится в сообщении.

Сначала мальчику оказали первую помощь в кабинете медсестры, а затем госпитализировали в детскую больницу и сообщили о происшествии родителям. В школу для расследования приехали ювенальные полицейские.

Читайте также3-летняя девочка оказалась под колесами авто в Житомире: ребенка срочно госпитализировалиК счастью, сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.

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Ранее мы писали, что в гимназии №8 города Запорожье 14-летний ученик на уроке пережил клиническую смерть. Парня удалось спасти медикам скорой помощи.

Также сообщалось, что в Днепре у 15-летнего школьника Владислава Щирого случился инсульт. Подросток потерял сознание и впал в кому.

Автор: Сергей Кущ
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новости Киева школьники
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