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20 лет до членства в ЕС: в Украине ответили на "зраду" от президента Эстонии

26 августа 2021, 14:46
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Временные предсказания не имеют под собой никаких конкретных расчетов, убеждена Ольга Стефанишина.

Евросоюз, Украина
В Украине оценили перспективы членства в ЕС / УНИАН

Заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украине понадобиться не менее 20 лет для подготовки к вступлению в ЕС прокомментировала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Как подчеркнула она в комментарии Европейской правде, в Евросоюзе пытаются объяснить собственную неготовность к расширению неготовностью самой Украины к членству.

Украинская чиновница убеждена в том, что подобные временные предсказания на самом деле не имеют под собой никаких конкретных расчетов.

Она отметила, что скорость интеграции зависит не только от Украины, но и от ЕС, от политической воли его стран к принятию новых членов.

"Это не технический процесс, как пытаются представить в некоторых столицах ЕС. Сегодня мяч на стороне Евросоюза: я считаю, у Украины есть все основания получить официальный статус страны-кандидата в члены ЕС", - говорит вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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По ее словам, Украина демонстрирует хорошую динамику выполнения Соглашения об ассоциации, что позволяет ей говорить с ЕС об интеграции в отдельных секторах, а в перспективе – об интеграции во внутренний рынок Евросоюза.

"К сожалению, напоминая Украине об этих реформах, отдельные страны-члены НАТО и ЕС забывают упомянуть, что ни одна из них не проходила подобных структурных трансформаций без мощной внешней поддержки, которая включала и четкую поддержку интеграции", - добавила Стефанишина.

Что сказала Керсти Кальюлайд о членстве Украины в ЕС

На сегодняшний день Украина не отвечает необходимым требованиям для вступления в Европейский союз, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

ЕС должен быть смелее в вопросе расширения, в то же время Украина пока не подходит под требования членства, подчеркнула она.

"Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится с 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности... Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС", - заявила Кальюлайд.

Президент Эстонии убеждена в том, что ЕС должен принять какое-то решение по вопросу своих восточных партнеров.

Напомним, ранее в Европейской комиссии оценили перспективы членства Украины в Европейском союзе.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что не видит перспектив для запуска процедуры членства Украины в ЕС в ближайшие 3-5 лет.

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