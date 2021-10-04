500 гривен прибавки к пенсии: украинцам пообещали дополнительные выплаты

Пенсионерам пообещали дополнительные выплаты / УНИАН

В Украине пенсионеры начали получать дополнительные денежные выплаты.

Украинцы в возрасте старше 80 лет получают дополнительные выплаты в сумме 500 гривен, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Facebook.

Он уточнил, что пенсионеры 75−80 лет с 1 октября получат ежемесячную доплату к пенсии в размере 400 гривен. Повышение касается около миллиона пожилых людей.

Кроме того, с 1 октября 2022 года запланировано повышение выплат пенсионерам от 70 до 75 лет.

Повышение пенсий в Украине

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

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Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

5 февраля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

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Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.