79-летняя защитница Мариуполя с автоматом в руках стала звездой мировых СМИ

Валентина Константиновская готовится к вторжению России / Соцсети

Пожилая жительница Мариуполя Валентина Константиновская, которой 79 лет, готовится к наступлению России и обучилась военной дисциплине для гражданского населения.

С 2014 года она помогает армии и добровольцам. О ней даже написали иностранные СМИ.

"Наша Валентина Константиновская рванула не только украинский фейсбук, но и мировую ведущую Quality прессу. А за границей точно "прифигели" от дамы с прической, маникюром и одеждой в стиле королевы Елизаветы, которая не жалуется и держится за поясницу, а улыбается, изучая, что ей делать с оружием",– написала в Facebook Елена Золотарева.

"Валентина с начала войны, с 2014 года, системно помогает украинской армии и добровольцам, – сотни маскировочных сеток, кикимор, чехлы на минометы и артиллерию, – это и многое другое она сделала своими руками!" – написал организатор медцентра Dr.Verum Валерий Аверьянов.

Известно, что об украинке написали издания: The Times, The Daily Telegraph, Euronews, iROZHLAS, Idependent, Daily Mail, Fanpage, UDN, Khan, Rasmei Kampuchea Daily.

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Угроза вторжения России в Украину

Напомним, издание New York Times опубликовало статью, в которой говорилось о том, что российские военные проходят последние этапы подготовки и находятся "в полной боевой готовности" для полномасштабного вторжения в Украину.

Тем временем немецкое издание Bild опубликовало план возможного вторжения России в Украину, согласно которому Кремль якобы планирует создать марионеточное правительство в стране, а впоследствии провести общенациональный референдум о присоединении к России.

Также ранее президент США Джо Байден считает, что Владимир Путин до сих пор не принял решение относительно вторжения в Украину. При этом глава Белого дома уточнил, что предупредил Путина о последствиях для экономики РФ, если он такое решение все же примет.

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