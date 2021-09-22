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8 марта и 1 мая не отменят: в Минкульте объяснили нюансы нового проекта закона

22 сентября 2021, 12:26
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Министерство культуры предлагает лишь отказаться от дополнительных выходных на "советские" праздники.

8 марта_Международный женский день
Украинцы смогут праздновать 8 марта без дополнительного выходного / 1zoom.ru

Минкульт собирает мнения украинцев про новый проект закона "О праздниках, памятных датах и скорбных днях", В первые же дни после публикации возникло массовое непонимание. Украинцы восприняли некоторые новшества, как предложение убрать 8 марта и 1 мая из календаря выходных.

В ведомстве объяснили, что речь исключительно про отмену дополнительных выходных дней, которые появляются при попадании праздника на субботу или воскресенье. Таким образом, если 1 мая будет приходиться на воскресенье, то понедельник, 2 мая, будет рабочим днем.

"Опираясь на общеевропейскую традицию, МКИП предлагает отменить норму о дополнительном выходном, если отдельные праздники приходятся на субботу или воскресенье", – говорится в сообщении.

В частности речь идет и о праздновании Дня труда и Международного женственного дня. Впрочем, перенос выходного могут оставить в пяти случаях: для Нового года, Рождества Христова (по старому и новому календарю, то есть 25 декабря и 7 января), Пасхи и Дня Святой Троицы.

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Как уже сообщал Главред, Министерство культуры и информационной политики Украины предложило к общественному обсуждению проект закона, согласно которому предлагается отменить перенос некоторых выходных, если государственный праздник совпадает с выходным днем. Документ разработал украинский Институт национальной памяти.

Однако Кабинет министров уже утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году, согласно которому украинцев порадуют двумя длинными выходными.

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