Ад в Мелитополе: оккупанты инсценируют нападения и бегут с захваченных территорий

В Мелитополе растет сопротивление оккупантам / Коллаж РИА Мелитополь, Генштаб ВСУ

Украинские сопротивление заставляет российских оккупантов искать пусти отступления из Мелитополя Запорожской области.

Как заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире Апостроф TV, оккупанты инсценируют нападения, чтобы получить красивую картинку и официальный повод для бегства.

Он подчеркнул, что для рашистов на Мелитопольщине наступил "это настоящий ад, настоящий ужас".

"Как следствие – вчера они сами начали делать инсценировки по нападению на основных гауляйтеров. Делают они это лишь по одной причине – им нужна медийная официальная красивая картинка, чтобы сбежать из города Мелитополя, как и из других городов. Поэтому они это и делают", - объяснил мэр Мелитополя.

По словам городского головы Мелитополя, вчера ночью россияне сообщили, что был атакован самозванец, якобы управляющий Мелитопольским районом.

"За три часа было три разных версии: как был атакован, где был атакован. А через 4 часа уже нашли злоумышленника. Это сделано только по одной причине: найти себе официальное оправдание, чтобы сбежать из Мелитополя", - добавил Федоров.

Читайте такжеБоятся воевать с ВСУ: под Мелитополем десятки оккупантов бросают боевые позиции

Напомним, украинские военные ранее уничтожили военную базу российских захватчиков в Мелитополе Запорожской области.

Позже стало известно, что в результате точных ударов ВСУ не менее 200 российских окк

упантов были уничтожены и почти 300 получили ранения.

После этого в рядах российских вояк, находящихся на оккупированных территориях Запорожской области, началась паника, которая обернулась массовым дезертирством. Чтобы искать дезертиров, даже приехало подразделение ФСБ РФ.

Читайте еще: