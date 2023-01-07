Армия Украины наступает на Луганщине, войска РФ в ответ могут взорвать дамбу в Сватово – ЦНС

Оккупанты РФ могут использовать возможный взрыв дамбы в Сватово, в том числе, и для депортации местного населения, считают в Центре национального сопротивления.

Войска России могут подорвать дамбу в Сватово и обвинить в этом Украину - ЦНС / Коллаж svatove.city, Минобороны РФ

Силы обороны Украины продолжают постепенно продвигаться в Луганской области в рамках контрнаступательной операции. Оккупационные войска России, чтобы замедлить украинское наступление, могут попытаться подорвать дамбу водохранилища в Сватово. Подрыв дамбы они способны использовать и для депортации местных жителей. Об этом заявили в Центре национального сопротивления.

Согласно данным ЦНС, в захваченное Сватово на Луганщине приехало российское инженерно-саперное подразделение. Цель – проверка возможности подрыва дамбы местного водохранилища.

"Таким образом, враг рассчитывает замедлить продвижение Вооруженных сил Украины на этом участке фронта. При этом оккупанты планируют обвинить Украину в подрыве дамбы", - сказали в Центре.

Также в Центре национального сопротивления подчеркнули, что подобные действия направлены на разрушение инфраструктуры Украины и не подразумевают под собой какой-либо целесообразности.

Возможный подрыв водохранилища в Сватово оккупанты использовать для того, чтобы депортировать местное население.

Война России против Украины на Донбассе

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее сказал, что армия Украины может переломить ход войны на Донбассе. Но для этого украинским войскам нужно больше ракетных систем залпового огня типа HIMARS и MLRS. По словам Череватого, у Москвы все еще есть ресурсы для того, чтобы продолжать боевые действия.

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что войска России могут пойти в наступление на трех направлениях – Запорожском, Донецком и Луганском. Впрочем, по мнению советника ОП, вероятно, что оккупанты бросят все силы на захват конкретно Донетчины и Луганщины.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай 6 января сказал, что у ВСУ есть успехи на направлении Кременная-Сватово. Но продвижение идет медленно и сложно – захватчики РФ выстроили оборонительные редуты и заминировали всю местность.

Смотрите видео ТСН - как пушкари ВСУ срывают наступление войск РФ на Донбассе

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