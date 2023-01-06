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У ВСУ есть успехи на направлении Сватово-Кременная, мобилизованные РФ деморализованы – Гайдай

6 января 2023, 11:39
"Рождественское перемирие", о котором говорят в РФ – это ложь, оккупанты ни разу не позволили спокойно эвакуировать людей, сказал Сергей Гайдай.
ВСУ, Гайдай
ВСУ в Луганской области дается тяжело каждый метр освобожденной земли - Гайдай / Луганская ОВА, УНИАН

У сил обороны Украины есть успехи на направлении Кременная-Сватово, однако продвижение идет очень тяжело, поскольку оккупационные войска России построили оборонительные редуты и заминировали всю местность. Ни о каком даже временном перемирии с Москвой, которая ни разу не позволила спокойно эвакуировать людей, не стоит и говорить. Об этом заявил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Как сообщает пресс-служба ОВА, он рассказал о том, что у ВСУ действительно есть успехи на Сватовском и Кременском направлениях, но продвижение идет сложно.

"Нам всем не стоит завышать ожидания от направления Сватово – Кременная. Да, действительно, там успех на стороне Вооруженных сил Украины, но дается каждый метр освобождения Луганской области очень тяжело", - объяснил ситуацию чиновник.

Он напомнил, что у российских войск был достаточно времени, чтобы соорудить оборонительные редуты и заминировать всю местность в ручном и дистанционном режиме.

"Трудно продвигаться вперед, когда впереди просто сплошное заминированное поле со всех сторон", - отметил Гайдай.

По его словам, мобилизованные РФ, которых бросили на передовую фронта, деморализованы из-за условий, в которых им пришлось оказаться. При этом рядом с ними воюют заключенные из ЧВК Вагнера – они систематически издеваются над мобилизованными. Позади них – кадыровцы.

Гайдай также сказал, что свою агрессию из-за неудач на войне и взрывов российские оккупанты срывают на местных жителей региона.

"У нас достаточно фактов о том, как они ведут себя. От банального мародерства до того, что кого-то на улице даже застрелили", - говорит чиновник.

Кроме того, он добавил, что нет смысла говорить с Москвой о "рождественском перемирии". Российские оккупанты весной, несмотря на достигнутые договоренности, ни разу не дали возможность спокойно эвакуировать мирных жителей.

"Перемирие на день Рождества – это все ложь, мы уже Россию изучили, им где-то нужна передышка, ради этого только все и планировалось. Что касается людей, давайте вспомним, как проходили первые пять месяцев с 24 февраля. Когда они говорили, что им нужны люди... Но они просто стерли с лица земли Попасную, половину Северодонецка, половину Рубежного. Нам ни разу не дали возможности спокойно эвакуировать людей", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Война России против Украины на Донбассе

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее заявил, что украинские войска могут переломить ход войны на Донбассе. Однако для этого армии нужно больше реактивных систем залпового огня типа HIMARS и MLRS. По его словам, у оккупанта России еще есть ресурсы для продолжения военных действий.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия в рамках нового наступления может пойти в атаку в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Однако, по его мнению, Москва бросит все силы на захват конкретно Донетчины и Луганщины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что армия Украины, вероятно, в марте пойдет в большое наступление. ВСУ будут освобождать свои земли в границах 1991 года. Россию ждет окончательное поражение в войне.

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