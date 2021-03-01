Аваков пояснил, должна ли Украина поставлять воду крымчанам

Украина 23 года справлялась с поставкой воды в Крым для нужд населения. 80% воды на полуостров поставлялись именно по Крымскому каналу.
Глава министерства внутренних дел Арсен Аваков высказался относительно поставок Украиной воды в оккупированный Крым. По его словам, поставки воды невозможны до деоккупации полуострова.
По словам Авакова в интервью ТСН, Украина 23 года справлялась с поставкой воды в Крым для нужд населения и для прочих нужд. Он добавил, что 80% воды на полуостров поставлялись именно по Крымскому каналу.
"Сейчас это не так. И у меня вопрос: мы должны поставлять воду для российских войск и развернутых ракет там? Мы должны нести за это ответственность? Или может есть какие-то обязательства Украины относительно этого? Не должна Украина поставлять воду в Крым, пока Крым не вернется в состав Украины", - подчеркнул министр.
Проблемы с водой в Крыму - о чем ранее писал Главред:
- За годы оккупации полуострова Россией в Крыму возникла проблема маловодья. На полуострове существенно сократились запасы водного ресурса, вследствие чего местные жители вынуждены получать воду по графику.
- Украина готова подавать воду в Крым при условии, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа. Официальный Киев придерживается точки зрения, согласно которой водного ресурса для местного населения на полуострове достаточно, тогда как воды не хватает России для своих нужд.
- Представитель самопровозглашенных "властей Крыма" Владимир Константинов заявлял, что Крымский полуостров даже теоретически не может получать воду с территории Украины, так как крымская инфраструктура к этому технически не готова.
- Представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич 17 февраля сказал, что Киев намерен построить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы исключить возможность подачи воды на аннексированный полуостров.
Автор: Екатерина Трохимчук