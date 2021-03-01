Аваков пояснил, должна ли Украина поставлять воду крымчанам

Аваков высказался о поставках воды в Крым / УНИАН

Глава министерства внутренних дел Арсен Аваков высказался относительно поставок Украиной воды в оккупированный Крым. По его словам, поставки воды невозможны до деоккупации полуострова.

По словам Авакова в интервью ТСН, Украина 23 года справлялась с поставкой воды в Крым для нужд населения и для прочих нужд. Он добавил, что 80% воды на полуостров поставлялись именно по Крымскому каналу.

"Сейчас это не так. И у меня вопрос: мы должны поставлять воду для российских войск и развернутых ракет там? Мы должны нести за это ответственность? Или может есть какие-то обязательства Украины относительно этого? Не должна Украина поставлять воду в Крым, пока Крым не вернется в состав Украины", - подчеркнул министр.

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