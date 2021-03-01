Жителей оккупированного Симферополя "обрадовали" очередными проблемами

Проблемы с водой возможны с 18:00. Это связано с запуском водовода. При этом срок окончания вероятных перебоев не уточняется.
Жителей оккупированного Россией Симферополя "обрадовали" информацией о перебоях водоснабжения и снижении давления в системе вечером в понедельник, 1 марта, сообщает пресс-служба так называемой "ГУП Вода Крыма" в Facebook.
Проблемы с водой возможны с 18:00. Это связано с запуском водовода. При этом срок окончания вероятных перебоев не уточняется.
"В связи с запуском водовода Д1200 01.03.2021г. с 18-00 возможны перебои водоснабжения, а также снижение давления в системе в п. Молодёжное, п. Давыдовка, п. Совхозное, пгт Аграрное, СТ Садовод, СТ Юбилейный, СТ Дачник, СТ Дзержинец, п. Богдановка, с. Мирное (частично)", - сказано в сообщении.
Проблемы с водой в Крыму - о чем ранее писал Главред:
- За годы оккупации полуострова Россией в Крыму возникла проблема маловодья. На полуострове существенно сократились запасы водного ресурса, вследствие чего местные жители вынуждены получать воду по графику.
- Украина готова подавать воду в Крым при условии, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа. Официальный Киев придерживается точки зрения, согласно которой водного ресурса для местного населения на полуострове достаточно, тогда как воды не хватает России для своих нужд.
- Представитель самопровозглашенных "властей Крыма" Владимир Константинов заявлял, что Крымский полуостров даже теоретически не может получать воду с территории Украины, так как крымская инфраструктура к этому технически не готова.
- Представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич 17 февраля сказал, что Киев намерен построить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы исключить возможность подачи воды на аннексированный полуостров.
Автор: Екатерина Трохимчук