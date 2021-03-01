Жителей оккупированного Симферополя "обрадовали" очередными проблемами

Жителей Симферополя предупредили о перебоях с водой / УНИАН

Жителей оккупированного Россией Симферополя "обрадовали" информацией о перебоях водоснабжения и снижении давления в системе вечером в понедельник, 1 марта, сообщает пресс-служба так называемой "ГУП Вода Крыма" в Facebook.

Проблемы с водой возможны с 18:00. Это связано с запуском водовода. При этом срок окончания вероятных перебоев не уточняется.

"В связи с запуском водовода Д1200 01.03.2021г. с 18-00 возможны перебои водоснабжения, а также снижение давления в системе в п. Молодёжное, п. Давыдовка, п. Совхозное, пгт Аграрное, СТ Садовод, СТ Юбилейный, СТ Дачник, СТ Дзержинец, п. Богдановка, с. Мирное (частично)", - сказано в сообщении.

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