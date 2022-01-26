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Авто летело со скоростью 120 км/ч: мужчина, которого сбили блогеры на Porsche, раскрыл подробности ДТП

26 января 2022, 07:43
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Андрей возвращался на моноколесе с работы домой и попал под колеса авто. За рулем был парень скандальной блогерши Семеновой. Девушка слила кадры аварии в Сеть.

Мария Семенова
Мария Семенова опубликовала в соцсети видео ДТП, в которое попала с друзьями / Фото instagram.com/ttiisshhiinnaa_icon/

Вечером 24 января в Киеве произошло ДТП с участием скандальной блогерши Марии Семеновой. Девушка ехала в машине с друзьями, они употребляли алкоголь и транслировали это в Instagram. После очередного обгона Porsche на скорости более 120 километров в час при разрешенных пятидесяти сбил мужчину на моноколесе. Блогеры скрылись с места ДТП, а после опубликовали инцидент в соцсетях. Пострадавшего Андрея чудом спасла экипировка.

Мужчина рассказал, что на него наехал автомобиль, когда он возвращался с работы домой. По его словам, он выехал на дорогу, потому что в нескольких сотнях метров перед местом ДТП закончилась пешеходная дорожка, передает ТСН.

Андрей говорит, что был полностью в экипировке и не заметить его было невозможно. Ему повезло, что удар пришелся на локоть.

Блогеры отъехали на 300 метров от места ДТП и только потом остановились. По словам Андрея, предложили оплатить поломанное моноколесо.

"Подбежали, спросили, все ли в порядке. Взяли карту, пообещали сбросить (деньги, – ред.) и уехали – не заплатили. Они просто воспользовались моим шоковым состоянием и исчезли", – рассказал пострадавший.

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К слову, Семенова в соцсетях утверждала, что они заплатили мужчине за отломанную подставку на моноколесе и разъехались "без претензий".

Мужчина не вызвал полицию на место аварии, потому что был в шоковом состоянии. Уже дома увидел, что видео с кадрами ДТП опубликовано в соцсетях.

Андрей уже задокументировал полученные травмы и готовит заявление в полицию.

"Если я промолчу, не будут наказаны такие люди, не будет справедливости, и ситуация будет повторяться. Я даже не хочу думать, что было бы, будь я без защиты", — добавил мужчина.

Мужчину спасло то, что он был в экипировке / скриншот

Отметим, за рулем автомобиля был парень 20-летней Семеновой. Сама блогерша с ником ttiisshhiinnaa в Инстаграм сидела на пассажирском месте и опубликовала видео ДТП.

К слову, девушка уже не впервые кичится скандальными видео. Прошлым летом она попала в ДТП и сразу после аварии записала видео для подписчиков. У нее были раны на голове и сломана нога.

До этого Семенова разместила видео в Сети, на которых показала, как вместе с друзьями выпивала и развлекалась в апартаментах. Компания испортила стены, разбила зеркало в ванной, телевизор, залила водой пол, сломала мебель.

В результате утром в номер нагрянула полиция и забрала всех в участок. На следующий день нарушительница заявила, что ее соцсети заблокировала полиция и она вовсе хочет покончить жизнь самоубийством.

Также Семенова попала в скандал из-за "наркотиков" в прямом эфире.

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