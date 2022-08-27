Мощная 'бавовна' на Херсонщине: ВСУ влупили по вражеским базам и складам с боеприпасами

На Херсонщине ВСУ уничтожили вражеские склады с боеприпасами / коллаж фото Википедия, Людмила Денисова

На Херсонщине оккупанты в панике за новые взрывы. ВСУ попали в склады боеприпасов и в места расположения вражеской техники в Новой Каховке и Любимовке. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

"Херсон, пылают склады БК. Хлопок на территории зоны, где рашисты устроили склад БК и техники. А еще – в Новой Каховке и Любимовке попадание в технику орков", – говорится в сообщении.

Взрывы прогремели и вблизи исправительной колонии №90 в Херсоне. В нескольких зданиях повылетали стекла. Там оккупанты устроили свою базу с военной техникой. Вероятно, на территории колонии были также боеприпасы начали детонировать после удара.

"Херсонцы сообщают о сильном пожаре в промзоне", — сообщает местное издание Мост.

По данным издания, оккупанты заставляют заключенных ремонтировать их искореженную технику.

Один из самых известных российских пропагандистов Соловьев сообщал о том, что украинские защитники уничтожили российский склад боеприпасов в Новой Каховке. По его данным, в результате взрывов было уничтожено много российских ракет.

В Новой Каховке взорвался склад с боеприпасами оккупантов / Скриншот

Ранее сообщалось, что украинские воины только на этой неделе уничтожили на юге Украины 7 складов с боеприпасами российских захватчиков. Противники теперь пытаются размещать небольшие склады в разных местах, однако спрятаться от бдительного ока бойцов ВСУ им не удается.

Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что более 20 единиц дальнобойных систем реактивного залпового огня, среди которых переданные Западом HIMARS, M270 и MARS, в боевом строю. Ракетные системы помогли ВСУ сокрушить как минимум 50 военных складов оккупантов. Ситуация, очевидно, не сходится с "информацией" пропагандистов РФ, вещающих о, мол, "уничтожении HIMARS".

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