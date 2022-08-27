Украина получит подводные дроны: как они работают и для чего нужны

Украина получит подводные дроны для обнаружения морских мин / Коллаж фото 82.mchs.gov.ru, GOV.UK

Великобритания передаст Украине автономные подводные дроны. Они помогут найти морские мины и очистить от них побережье. Об этом сообщает правительство Великобритании.

Также Британия научит украинский персонал пользоваться этими дронами. Сообщается, что Украина получит шесть противоминных средств. Три дрона передадут из запасов Великобритании, еще три закупят у промышленников.

Для использования этих дронов планируют подготовить десятки служащих Военно-морских сил ВСУ. Первая группа уже приступила к обучению.

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"Циничные попытки России держать в заложниках мировые поставки продовольствия не должны добиться успеха. Это жизненно важное оборудование и обучение помогут Украине сделать свои воды безопасными, наладить поставки зерна в другие части мира и поддержать Вооруженные силы Украины, которые пытаются защитить свое побережье и порты", — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Как работают подводные дроны

Подводные легкие автономные средства могут использоваться в мелководной прибрежной среде. Они могут выявлять и идентифицировать мины на глубине до 100 м.

В дроны встроены специальные датчики, которые помогают обнаружить опасные предметы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в курортном селе Грибовка Одесской области во время купания в море подорвался мужчина. Он погиб на месте, сообщили местные полицейские. По данным полиции, семья из Донецкой области хотела отдохнуть на пляже, но в море в результате подрыва погиб 50-летний мужчина на глазах жены, сына и друга.

Позже в курортной Затоке Одесской области на мине подорвались два человека. Это произошло на базе отдыха "Рута". Погибшими оказались два строителя. Еще один человек был ранен.

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