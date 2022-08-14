В курортной Затоке на пляже два человека подорвались на мине: есть погибшие и пострадавшие

В Заливе на мине подорвались два человека / pixabay.com

В курортной Затоке Одесской области на мине подорвались два человека. Спасти их не удалось, пострадавшие погибли. Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Одесская область, Белгород-Днестровский район, Затока. Пляж! Предварительно подрыв людей на минно-взрывном устройстве. Более детальная и уточненная информация будет предоставлена позже. Напоминаю о запрете выходить на пляжи, побережье и купаться в море и водоемах.", - написал Братчук.

В Белгород-Днестровском горсовете отметили, что произошло это на базе отдыха "Рута". Погибшими являются два строителя. Также известно, что один человек ранен.

"На одном из пляжей Одесской области, в Белгород-Днестровском районе, в прибрежных водах, от подрыва неизвестного устройства погибли два и ранен один человек", - сообщает ОК "Юг".

В настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в курортном селе Грибовка Одесской области во время купания в море подорвался мужчина. Он погиб на месте, сообщили местные полицейские.

По данным полиции, семья из Донецкой области хотела отдохнуть на пляже, но в море в результате подрыва погиб 50-летний мужчина на глазах жены, сына и друга.

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