"Остались одни ноги": в России родители отказались от сына-оккупанта, чтобы получить компенсацию

Войска РФ / sprotyv.info, Генштаб ВСУ

В России в Ульяновской области родители отказались искать своего сына среди военнопленных, поскольку уже получили компенсацию за ликвидацию оккупанта.

Как пишет издание The Insider со ссылкой на жалобу девушки оккупанта в военную прокуратуру РФ, она увидела увидела видео с захватчиком, где он в плену и пытается помочь мужчине, однако его родители настаивают, что он погиб.

Речь идет о Тайманове Анатолии, который пытался оккупировать Киевскую область. В последний раз он звонил родственникам 23 февраля и заявил, что идет в наступление на Украину. С того времени захватчик больше не выходил на связь. 8 апреля у родителей оккупанта взяли анализ ДНК, а уже 14 апреля заявили, что захватчик якобы погиб. Родственникам оккупанта объяснили, что их сына не узнать, поскольку 90% тела сгорело, остались только ноги. Так его и похоронили.

Девушка захватчика утверждает, что Тайманов жив, поскольку видела его на видео среди пленных в Украине. Она отмечает, что родители и военные все быстро оформили, чтобы похоронить мужчину.

Россиянка же настаивает, что ДНК-экспертиза не может длиться менее 10 дней и, скорее всего, похоронили чужое тело. Женщина обратилась в военную прокуратуру, однако там у нее попросили документы захватчика. Родители же оккупанта отказались предоставлять их, поскольку они уже получили компенсацию за ликвидацию сына и не хотят возвращать деньги.

Напомним, украинские военные мастерски ликвидировали российского командира полка, который прокомандовал всего три дня. Об этом рассказал оккупант своему отцу во время телефонного разговора, который перехватило Главное управление разведки.

Ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали одного из лучших и известнейших российских пилотов вертолета Ка-52 - полковника Василия Клещенко, который возглавлял группу "Аллигаторов" на параде в Москве в 2021 году. Защитники Украины сбили борт с Клещенко в Харьковской области над позициями захватчиков. Уничтоженный Ка-52 и тело пилота передали россиянам.

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