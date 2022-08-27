24 оккупанта 200-е: ВСУ разгромили склады боеприпасов РФ возле Чернобаевки и Инженерного

ВСУ разгромили склады боеприпасов РФ возле Чернобаевки и Инженерного/ Генштаб ВСУ, скрин

Украинская авиация ударила по средствам ПВО российских захватчиков во временно оккупированном Херсоне. Также украинские воины с воздуха уничтожили опорный пункт россиян в Новопетровке, а также скопление вражеской живой силы и техники в Новопетровке и Ольгино.

Всего за сутки, 26 августа, украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 250 огневых задач. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Во время точных ударов бойцов ВСУ по врагам на юге за сутки "отправились на концерт Кобзона" 24 российских захватчики. Кроме живой силы оккупантов, в целом было уничтожено:

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2 реактивные системы залпового огня "Смерч",

3 самоходные пушки "Гиацинт",

самоходная пушка артиллерии "Пион",

самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона",

5 единиц бронированной и автотехники оккупантов.

Также украинские военные уничтожили два склада с боеприпасами захватчиков – в районе Инженерного и Чернобаевки.

Окончательные потери врага сейчас доразведываются.

"Поражение Антоновского и Дарьевского мостов не позволяет их использовать для следования тяжелой техники", – добавили в ОК "Юг".

Ранее сообщалось, что украинские воины только на этой неделе уничтожили на юге Украины 7 складов с боеприпасами российских захватчиков. Противники теперь пытаются размещать небольшие склады в разных местах, однако спрятаться от бдительного ока бойцов ВСУ им не удается.

Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что более 20 единиц дальнобойных систем реактивного залпового огня, среди которых переданные Западом HIMARS, M270 и MARS, в боевом строю. Ракетные системы помогли ВСУ сокрушить как минимум 50 военных складов оккупантов. Ситуация, очевидно, не сходится с "информацией" пропагандистов РФ, вещающих о, мол, "уничтожении HIMARS".

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