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Партизаны срывают планы РФ по "референдумам", из-за взрывов в Крыму оккупанты усиливают ПВО – ISW

27 августа 2022, 07:50

Украинские партизаны и внутренний раскол продолжают представлять угрозу российскому контролю над оккупированными территориями.

Крым, оккупанты
Войска РФ укрепляют противовоздушную оборону в Крыму / Фото УНИАН

Российские захватчики вряд ли смогут провести псевдореферендумы 11 сентября из-за раскола в оккупационных администрациях и действий украинских партизанов. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны.

Как отмечают в ISW, все собранные данные свидетельствуют о том, что российские власти стремятся создать видимость местной поддержки перед проведением "референдумов", но сталкиваются с постоянными неудачами, из-за которых приходится откладывать попытки аннексии.

Для пропагандистской картинки захватчики ведут административную подготовку к "референдумам", создавая "избирательные штабы", а также формируя списки "избирателей" и "комиссии". Но украинские партизаны и внутренний раскол продолжают представлять угрозу российскому контролю над оккупированными территориями.

Аналитики ISW также отмечают, что российские войска продолжали передислоцировать военную технику из Крыма в Россию, вероятно, реагируя на продолжающиеся украинские удары по российским тыловым районам на полуострове.

Также российские войска укрепляют противовоздушную оборону в Крыму, чтобы противостоять украинским ударам, поскольку нынешняя российская противовоздушная оборона неэффективна против украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ключевые выводы аналитиков института:

  • Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что элементы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) возобновили подключение к энергосетям Украины 26 августа.
  • Российские войска совершили ограниченные наземные атаки к юго-западу от Изюма, к северо-востоку и югу от Бахмута и к северо-западной окраине города Донецк.
  • Украинские силы продолжали обстреливать российские наземные линии связи и военную инфраструктуру в Херсонской области, обеспечивающие операции на западном берегу Днепра.
  • В регионах Российской Федерации продлен донабор в так называемые добровольческие батальоны, которые продолжают отправляться в Украину.

Как сообщал Главред, во время саммита Крымская платформа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины имеют право применять вооружения по военным объектам России, которые находятся на захваченных украинских землях. По его словам, Киев вернет оккупированный Крым под свой контроль любыми средствами, которые государство посчитает правильными. Консультации с другими странами по данному вопросу не понадобятся.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что оккупанты могут покинуть украинские земли в добровольном порядке. По его словам, Украина готова устроить демилитаризацию Крымского полуострова, чтобы устранить все угрозы.

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