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Украине удалось экспортировать первый миллион тонн зерна с начала войны - Зеленский

26 августа 2022, 23:14

Поставки украинского зерна на мировой продовольственный рынок позволяют не допускать хаоса на рынке.

Владимир Зеленский, флаг Украины
Зеленский высказался об экспорте зерна / Офис президента Украины, Reuters

Властям Украины удалось экспортировать первый миллион тонн продовольствия с начала полномасштабной войны с Россией - это произошло через 26 дней с начала работы "зернового коридора", рассказал глава государства Владимир Зеленский в своем обращении.

"Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов Черноморска, Одессы и Южного - экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции", - сказал он.

Поставки украинского зерна на мировой продовольственный рынок позволяют не допускать хаоса на рынке, снимают остроту продовольственного кризиса и не допускают катастрофического дефицита.

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Зеленский также акцентировал внимание на том, что Украина была, есть и будет среди гарантов мировой продовольственной безопасности.

44 судна с украинской агропродукцией уже направлены в 15 стран мира. Также у Украины есть еще 70 заявок на прибытие судов на загрузку.

"Цель - выйти на объем 3 млн тонн по морю экспорта ежемесячно. И это чрезвычайно важно для Африки, Азии, Европы", - сказал Зеленский.

Он добавил, что экспорт зерна не только поддерживает международную субъектность Украины, но и дает рабочие места для граждан нашей страны. По его словам, "зерновой коридор" - это сотни тысяч рабочих мест, доходы для украинских компаний и государственного бюджета, а также средства для посевной в следующем году.

Подписание соглашения о зерновом коридоре

Как известно, 22 июля в Стамбуле подписаны соглашения о разблокировании трех украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

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