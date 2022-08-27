Экс-глава МИД Австрии сравнила евродипломатов с крестьянами, которые 'унижаются' перед Путиным

Эксглава МИД Австрии "прогнулась" перед Путиным / Reuters

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на свадьбе у которой был российский диктатор Владимир Путин, опубликовала скандальный пост на своей странице в Twitter. Она сравнила европейских политиков с крестьянами, которые унижаются перед Путиным.

Кнайсль опубликовала изображение на основе картины Владимира Серова "Ходоки к Ленину". В этом изображении лицо Ленина сменили на Путина. Таким образом, она унизила европейских политиков, изображая якобы их "визит" к Путину в феврале 2023 года.

"И как-то наступит время дипломатии, настоящего разговора", - написала Кнайсль.

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Эксглава МИД Австрии "прогнулась" перед Путиным / скриншот

Пользователи возмущены из-за этого поста и уже "завалили" его гневными комментариями:

"Позор. Позорно. Аморально. Нелогично",

"Вам платят за каждый твит или в вашем контракте фиксированная ставка? Просто интересно",

"Переезжайте в Россию, пожалуйста",

"Фактически вы предатель своей страны, Австрии, а также ЕС. Противно".

Стоит напомнить, в августе 2019 года Путин на свадьбе Карин Кнайсль произнес тост на немецком языке, подарил молодожёнам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также выступление Кубанского казачьего хора.

Позже австрийская оппозиция жестко раскритиковала Карин Кнайсль за Путина на свадьбе. Политики заявили, что такой гость поставил под сомнение нейтральный статус Австрии в международных делах.

Еще один сторонник Путина премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европейский Союз в том, что Брюссель, дескать, занял неправильную позицию в войне России с Украиной. Дескать, ЕС должен изменить стратегию – вместо поддержки Киева стать посредником между сторонами и разработать план по возвращению к "мирным переговорам".