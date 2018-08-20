Австрийская оппозиция жестко раскритиковала главу австрийского МИД Карин Кнайсль за Путина на свадьбе

20 августа 2018, 18:39

Некоторые оппозиционеры требуют немедленной отставки министрессы.

Оппозиция в ярости, что австрийский министр доброжелательно относится к Путину
Оппозиция в ярости от того, что австрийский министр доброжелательно относится к Путину / GettyImages

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль подверглась жесточайшей критике со стороны оппозиции за то, что пригласила на свою свадьбу президента РФ Владимира Путина.

Согласно дружному заявлению оппозиционных политиков, такой сомнительный гость ставит под вопрос нейтральный статус Австрии в международных делах, пишет Paris Match.

Кроме того, оппозиция намекает на затраты, которые понесла страна, обеспечивая визит Путина - для обеспечения безопасности гостей и церемонии были задействованы сотни полицейский, дорогу из аэропорта в город Гамлиц перекрывали во время приезда и отбытия Путина.

Читайте также"Пощаде здесь нет места": в Украине предложили обложить Австрию санкциями за приглашение Путина на свадьбуАвстрийская оппозиция не забыла напомнить в своей резкой критике, что Путин принимает участие в празднике, на который приглашен австрийским топ-чиновником как раз, когда Австрия занимает место председателя Европейского союза.

"Как можно Австрии быть председателем ЕС и играть, как она утверждает, роль честного посредника между ЕС и Москвой, если министр иностранных дел и канцлер так открыто поддерживают одну из сторон?"- приводит издание слова представителя социал-демократов Андреаса Шидера.

Оппозиционная австрийская Партия зеленых пошла ееще дальше - ее депутаты потребовали "немедленной отставки" Кнайсль, подчеркнув, что "Владимир Путин — самый агрессивный противник ЕС в вопросах внешней политики".

Отметим, на свадьбе Кнайсль были также высокопоставленные гости из австрийского политикума - канцлер Австрии Себастьян Курц, которые настроен к Путину доброжелательно, и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, глава Австрийской партии свободы, с которой связана и сама Кнайсль. Австрийская партия свободы в 2016 году заключила соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией", напоминает издание.

Именно Штрахе выступил на защиту Кнайсль, резко отметая всякую критику со стороны оппозиции, которую он, пользуясь словами оппозиционеров о затратах на визит Путина, грубо ткнул носом в затраты на их митинги и выступления.

"Каждая демонстрация левых и зелёных, учитывая вероятные массовые беспорядки, пробки, затраты на обеспечение безопасности, обходятся австрийскому налогоплательщику намного дороже, чем почтительный визит российского президента в честь нашего министра иностранных дел и нашей страны", - заявил Штрахе, дав понять, что его, как вице-канцлера, критика оппозиции не интересует.

Как отмечает Paris Match, российского президента часто обвиняют в том, что он стремится разделить Евросоюз, в частности поддерживая связь с партиями популистов в разных странах.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль произнес тост на немецком языке, подарил новобрачным картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также выступление Кубанского казачьего хора, после чего отбыл в Берлин, на встречу с Ангелой Меркель.

Ранее западные СМИ писали, что визит Владимира Путина на свадьбу Карин Кнайсль будет уникальным, поскольку может стать символичным возрождением свадебной традиции императоров.

Как сообщалось, Путина пригласили на еще одну европейскую свадьбу. На этот раз российский президент может попасть на бракосочетание своего "давнего доброго друга" германского экс-канцлера Герхарда Шредера.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
критика оппозиция Австрия Владимир Путин Себастьян Курц Хайнц-Кристиан Штрахе Карин Кнайсль
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
19:27
"Сражаться до конца". Николаевский губернатор захотел обустроить в городе хижину Конана-варвара
19:20
Полиция задержала еще троих подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк
18:59
У Порошенко задумываются прервать с РФ и автобусное сообщение
18:58
В США хотят усилить санкционный урон российской экономике за счет мировой - Bloomberg
18:50
СМИ сообщили о важном решении "Киевтеплоэнерго" по тарифам на воду и тепло
18:39
Австрийская оппозиция жестко раскритиковала главу австрийского МИД Карин Кнайсль за Путина на свадьбе
18:28
"Больше экономить не сможем". Эксперт рассказал, как в 2019-м поднимут цены на электричество для украинцев
17:54
У крымчан резко возрос спрос на украинские паспорта
17:25
Новые собственники и руководство канала 112 Украина связаны с Медведчуком - "Схемы"
17:12
"Ты кто такое, не мужик и не баба". Во львовском трамвае мужчина кинулся с кулаками на активистку-трансгендера
17:08
Украина стала лидером по числу больных корью в Европе
16:21
"Не способен что-либо изменить в стране": руководитель "Правого Сектора" раскритиковал Анатолия Гриценко
16:15
У Порошенко поделились планами по войне в Крыму
15:52
"Ты чего в ночнушке вышла?". Настя Каменских сверкнула грудью и лифчиком
15:39
В Сети раскрыли личности российских морпехов, участвовавших в аннексии Крыма
15:37
"Как девчонка 21-летняя": Ассия Ахат поразила стройной фигурой
15:22
"Ловил букет". Художник карикатурой потроллил посещение Путиным свадьбы в Австрии
15:18
Германия напомнила Украине о необходимости модернизации ГТС
15:17
Дело Манафорта заставило Украину снова нервничать из-за Трампа - Politico
15:07
Силикон или свое: Алина Гросу призналась, прибегала ли к пластическим операциям
14:58
В Минобороны рассказали, какой "сюрприз" готовят боевики "Л/ДНР" ко Дню независимости Украины
14:36
"Веруня огонь": Брежнева восхитила поклонников стройной фигурой
14:25
Харьковский школьник помочился с памятника погибшим во Второй мировой войне Видео
14:03
"Вечно молодая": Ольга Сумская покорила фанатов фото без макияжа
13:41
Bullet For My Valentine, Guano Apes, Sepultura: стал известен лайн-ап юбилейного украинского оупен-эйра ZaxidFest Фото
13:33
"Под 60, пьяный". В полиции рассказали о харьковском стрелке, фото 18+ Видео
13:32
СМИ узнали о решении Кремля по "выборам" в "ЛДНР"
13:09
Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на День независимости
13:01
Заложник Путина мнение
12:47
На Арабатке за день утонули пять мужчин
12:24
Украинцу в России дали два года тюрьмы за "экстремизм"
12:24
"Эти гениталии уже отработанный материал": Волочкова нарвалась на критику из-за шпагата на лодке
12:22
Гибель украинцев в ДТП в Польше: водителю автобуса избрали меру пресечения Видео
11:56
Опубликовано видео ликвидации харьковского стрелка Видео
11:42
Алина Гросу откровенно рассказала о романе с женатым футболистом Видео
11:34
В Украине начали серийный выпуск боеприпасов для советской пушки
11:32
Профессиональный гонщик объяснил украинским водителям, что делать во время ливня Видео
10:55
Пыль столбом стоит: в Сеть выложили видео пьяного "отдыха" полуголой украинки в Кирилловке Видео
10:53
"Плевок в соперника". В Турции украинского форварда выгнали с поля на матче суперлиги Видео
10:33
"Жуть какая-то, словно неживая": Светлана Лобода ужаснула поклонников внешним видом
10:28
Стрельба в Харькове у горсовета, гибель копа: все, что известно о преступлении Фото Видео
10:12
Россия решила отказаться от украинских деталей в своем бомбардировщике
09:55
"Мирабелла в сельской школе". Психолог объяснила, почему детей не стоит называть очень редкими именами Видео
09:36
Девушка дня Instagram: роскошная модель с выдающимся бюстом София Казакова Фото
09:30
Вслед за долларом в Украине стремглав дорожает евро
09:29
Кровавая стрельба у горсовета Харькова: СМИ назвали имя погибшего копа Фото Видео
08:40
"Малое облако грозит мощным ливнем и грозой": синоптики уточнили прогноз на понедельник
08:35
"Такая крутая леди". Ани Лорак поделилась черно-белым фото в стильном платье
08:34
Разум у украинцев не в авторитете мнение
08:05
"Нападение, десять выстрелов". СМИ узнали подробности стрельбы у горсовета в Харькове Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять