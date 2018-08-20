Австрийская оппозиция жестко раскритиковала главу австрийского МИД Карин Кнайсль за Путина на свадьбе

Оппозиция в ярости от того, что австрийский министр доброжелательно относится к Путину / GettyImages

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль подверглась жесточайшей критике со стороны оппозиции за то, что пригласила на свою свадьбу президента РФ Владимира Путина.

Согласно дружному заявлению оппозиционных политиков, такой сомнительный гость ставит под вопрос нейтральный статус Австрии в международных делах, пишет Paris Match.

Кроме того, оппозиция намекает на затраты, которые понесла страна, обеспечивая визит Путина - для обеспечения безопасности гостей и церемонии были задействованы сотни полицейский, дорогу из аэропорта в город Гамлиц перекрывали во время приезда и отбытия Путина.

Читайте также"Пощаде здесь нет места": в Украине предложили обложить Австрию санкциями за приглашение Путина на свадьбуАвстрийская оппозиция не забыла напомнить в своей резкой критике, что Путин принимает участие в празднике, на который приглашен австрийским топ-чиновником как раз, когда Австрия занимает место председателя Европейского союза.

"Как можно Австрии быть председателем ЕС и играть, как она утверждает, роль честного посредника между ЕС и Москвой, если министр иностранных дел и канцлер так открыто поддерживают одну из сторон?"- приводит издание слова представителя социал-демократов Андреаса Шидера.

Оппозиционная австрийская Партия зеленых пошла ееще дальше - ее депутаты потребовали "немедленной отставки" Кнайсль, подчеркнув, что "Владимир Путин — самый агрессивный противник ЕС в вопросах внешней политики".

Отметим, на свадьбе Кнайсль были также высокопоставленные гости из австрийского политикума - канцлер Австрии Себастьян Курц, которые настроен к Путину доброжелательно, и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, глава Австрийской партии свободы, с которой связана и сама Кнайсль. Австрийская партия свободы в 2016 году заключила соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией", напоминает издание.

Именно Штрахе выступил на защиту Кнайсль, резко отметая всякую критику со стороны оппозиции, которую он, пользуясь словами оппозиционеров о затратах на визит Путина, грубо ткнул носом в затраты на их митинги и выступления.

"Каждая демонстрация левых и зелёных, учитывая вероятные массовые беспорядки, пробки, затраты на обеспечение безопасности, обходятся австрийскому налогоплательщику намного дороже, чем почтительный визит российского президента в честь нашего министра иностранных дел и нашей страны", - заявил Штрахе, дав понять, что его, как вице-канцлера, критика оппозиции не интересует.

Как отмечает Paris Match, российского президента часто обвиняют в том, что он стремится разделить Евросоюз, в частности поддерживая связь с партиями популистов в разных странах.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль произнес тост на немецком языке, подарил новобрачным картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также выступление Кубанского казачьего хора, после чего отбыл в Берлин, на встречу с Ангелой Меркель.

Ранее западные СМИ писали, что визит Владимира Путина на свадьбу Карин Кнайсль будет уникальным, поскольку может стать символичным возрождением свадебной традиции императоров.

Как сообщалось, Путина пригласили на еще одну европейскую свадьбу. На этот раз российский президент может попасть на бракосочетание своего "давнего доброго друга" германского экс-канцлера Герхарда Шредера.