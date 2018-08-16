Свадебный визит Путина в Австрию: возрождение традиции императоров

Карин Кнайсль и Владимир Путин познакомились недавно / Фото: Vesti.Ru

Президент России Владимир Путин 18 августа посетит Австрию, где будет присутствовать на бракосочетании министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и инвестора Вольфганга Майлингера.

Как сообщает Kronen Zeitung, этот визит российского лидера будет уникальным, поскольку может стать символичным возрождением свадебной традиции императоров.

На свадьбу, которая пройдет на юге земли Штирия, Путин прибудет "в качестве неожиданного гостя". Безопасность на церемонии будут обеспечивать офицеры австрийского спецподразделения "Кобра", которые уже проходят жесткий инструктаж.

"Присутствие Владимира Путина на свадьбе в Штирии приоткрывает закрытую от глаз публики часть политического процесса – личные отношения политических лидеров", - пишет издание.

Автор материала предполагает, что Путин мог познакомиться с 53-летней Карин Кнайсль и ее 65-летним женихом бизнесменом Вольфгангом Майлингером пару месяцев назад в Вене.

Кнайсль возглавляет австрийский МИД всего восемь месяцев, сменив на данной должности Себастиана Курца, который занял кресло главы правительства. Глава МИД Австрии знает семь языков, имеет ученую степень и считается крупнейшим специалистом по внешней политике в стране.

Напомним, депутат Госдумы РФ и экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская вышла замуж.