Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото

В Британии на свадьбе случился курьезный момент

Житель Британии Кевин Райан обнародовал снимок со свадьбы, который пользователи Сети назвали «лучшим в мире».

«Три года назад я женился на любви всей моей жизни, а моя сестра упала», — подписал мужчина снимок в Twitter.

На фото запечатлен первый поцелуй молодоженов, а на полу, за целующимися женихом и невестой, виднеются ноги лежащей там девушки.

В комментариях он уточнил, что сестра потеряла сознание из-за духоты сразу же после предложения ведущего церемонии поцеловать невесту. По его словам, она не пострадала и довольно быстро пришла в себя, а молодоженам сделали новое фото первого поцелуя. Но именно первый снимок стал самым любимым в их семье.

«Это лучшее свадебное фото, которое я когда-либо видел», «Это должны увидеть все», «У меня просто истерика! Вы сделали мой день», — написали комментарии под снимком пользователи соцсети.

Девушка упала во время поцелуя жениха и невесты

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