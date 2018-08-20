"Ловил букет". Художник карикатурой потроллил посещение Путиным свадьбы в Австрии

Автор нарисовал президента России с охранником.
Известный российский художник, архитектор Сергей Елкин нарисовал еще одну карикатуру, на которой изображен президент РФ Владимир Путин.
На рисунке глава России запечатлен вместе с охранником, который поднимает его вверх к летящему букету, работу автор опубликовал в своем аккаунте в Twitter.
Скорее всего, карикатурой художник высмеял посещение российским лидером в Австрии свадьбы главы министерства иностранных дел страны Карин Кнайсль.
Ранее Сергей Елкин нарисовал карикатуру с Владимиром Путиным, на которой президент РФ запечатлен вместе с недовольным нововведениями властей человеком. Посмотреть работу можно здесь.