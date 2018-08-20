"Ловил букет". Художник карикатурой потроллил посещение Путиным свадьбы в Австрии

Российский художник карикатурой высмеял посещение Владимиром Путиным свадьбы главы МИД Австрии / Reuters

Известный российский художник, архитектор Сергей Елкин нарисовал еще одну карикатуру, на которой изображен президент РФ Владимир Путин.

На рисунке глава России запечатлен вместе с охранником, который поднимает его вверх к летящему букету, работу автор опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

Скорее всего, карикатурой художник высмеял посещение российским лидером в Австрии свадьбы главы министерства иностранных дел страны Карин Кнайсль.

Российский художник карикатурой высмеял посещение Владимиром Путиным свадьбы главы МИД Австрии / twitter.com/sergey_elkin

Ранее Сергей Елкин нарисовал карикатуру с Владимиром Путиным, на которой президент РФ запечатлен вместе с недовольным нововведениями властей человеком. Посмотреть работу можно здесь.