Свадебный людоед: зачем Европа дружит с массовым убийцей Путиным

Путин танцевал с Кнайсль на свадьбе / Reuters

Раньше было такое понятие — "свадебный генерал". В мещанской среде считалось престижным приглашать на свадьбы высокопоставленных (пусть и в прошлом) гостей. Сейчас у европейских мещан начинается новое поветрие. Входит в моду "свадебный террорист". Почему бы не пригласить на свадьбу массового убийцу и не станцевать с ним веселый тирольский танец? Это же так оригинально, так щекочет нервы. Первая брачная ночь после столь острого переживания, наверное, будет особенно зажигательной.

Не повезло людоедам Бокассе и Иди Амину - не дожили. А то бы они теперь по свадьбам европейских политиков вместе с Путиным мотались.

Читайте такжеМода на Путина: как Австрия оскорбила миллионы европейцевАвстрийский министр иностранных дел - взрослая неплохо образованная женщина и информацию не из программ Киселева черпает. Она не может не знать, что малайзийский Боинг сбит российскими военными, стрелявшими по приказу своего главнокомандующего. Она не может не знать, что Путин — массовый убийца. Почему же она приглашает его на свадьбу и танцует с ним, как с добрым дядюшкой по материнской линии? Рискну предположить — ей просто наплевать на жертвы, а дружить с Путиным - выгодно. Видимо, такая теперь элита в Европе пошла, начисто лишенная нравственного чувства и элементарной человеческой брезгливости.

Карин Кнайсль, наверное, хорошо спит по ночам. Ей не приснятся кровавые малазийские, нидерландские, украинские, сирийские, чеченские, грузинские мальчики и девочки, убитые по приказу ее российского друга и гостя.

Говорят, карма все-таки существует. Все может быть. У благословленной Путиным высокопоставленной австрийской четы появятся дети (сейчас в возрасте госпожи Кнайсель это случается). Родители полетят с ними в отпуск. А самолет, пролетающий над очередной "зоной российских интересов", не дай бог собьет какая-нибудь случайная путинская ракета.

В такой ситуации может оказаться кто угодно, вне зависимости от места жительства, статуса и национальности. Приглашая людоеда на свадьбу, нельзя быть уверенным, что он не захочет закусить тобой.